Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марк Варшавер назвал "наглой ложью" завистников слухи об алкоголизме Татьяны Кравченко
Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню "Два крыла"
Евросоюз начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций
Певица Наталья Фриске пожаловалась фанатам на истерику дочери Луны
Нарышкин: Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе
Певица РФ Алла Пугачёва расхвалила концерт Максима Леонидова в Израиле
Экс-президент США признал, что жители Крыма хотели воссоединиться с Россией
Глава СКР Бастрыкин заступился за возмущённых нижегородцев
Вступил в силу 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Чем полезна душица обыкновенная

2:39
Садоводство

Душица обыкновенная принадлежит семейству губоцветных и имеет мелкие пряные листья, покрытые мелкими волосками. Растение может достигать высоты до 30 сантиметров и имеет небольшие цветки, часто розоватого или фиолетового оттенка. Листья душицы имеют сильный аромат и горьковатый вкус.

Чем полезна душица обыкновенная
Фото: previews.123rf. com/images/koromyslova/koromyslova1809/koromyslova180900015/109158678-flowering-oregano-ordinary-lat-origanum-vulgare.jpg

История и использование

История использования душицы обыкновенной насчитывает тысячи лет. В Древнем Египте её использовали для бальзамирования мумий, а древние греки и римляне добавляли её в еду и напитки для усиления аппетита и пищеварения. В средневековой Европе душицу использовали для очищения воздуха во время эпидемий.

Полезные свойства и преимущества

Душица обладает множеством полезных свойств. Она содержит витамины и минералы, такие как витамин С, витамин А, железо и калий. Эти компоненты помогают укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и снизить воспаление. Душица также известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Кулинарные применения

Растение является и популярным ингредиентом в кулинарии. Её аромат и вкус позволяет быть идеальным дополнением к различным блюдам, включая мясные и овощные запеканки, супы, соусы и салаты. Добавление душицы придаёт блюдам пикантность и аромат.

Лечебные свойства и использование в народной медицине

В народной медицине душица обыкновенная используется для лечения различных заболеваний. Её противовоспалительные свойства помогают при болях в горле и кашле. Душица также считается хорошим средством при проблемах с пищеварением, включая вздутие живота и изжогу. Кроме того, она может быть полезной при лечении кожных проблем и ран.

Косметические преимущества и использование

Благодаря своим антиоксидантным свойствам, душица обыкновенная может быть полезной для кожи и волос. Её экстракт добавляют в косметические средства, такие как кремы и шампуни, чтобы улучшить состояние кожи, укрепить волосы и снизить воспаление.

Применение душицы в ароматерапии

Аромат душицы обыкновенной имеет успокаивающие свойства и способствует расслаблению. Этот приятный запах можно распространять в помещении с помощью эфирного масла или использовать для массажа, чтобы снять стресс и напряжение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Душица (орегано) лечебные свойства, рецепт чая, противопоказания
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Последние материалы
Певица Наталья Фриске пожаловалась фанатам на истерику дочери Луны
Нарышкин: Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе
Певица РФ Алла Пугачёва расхвалила концерт Максима Леонидова в Израиле
Чем полезна душица обыкновенная
От водки до шоколада: что выставляют в самых необычных музеях мира
Экс-президент США признал, что жители Крыма хотели воссоединиться с Россией
Глава СКР Бастрыкин заступился за возмущённых нижегородцев
Вступил в силу 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
Военный эксперт Никулин: провокация ВСУ в Херсоне обернётся огромным числом пострадавших
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников