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Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы

3:23
Садоводство

Вода для растений

Одной из главных причин, почему дождь важен для огорода, является его способность обеспечивать растения достаточным количеством воды. Во время дождя растения поглощают влагу через корни, что помогает им поддерживать свою жизнедеятельность и расти здоровыми. Для некоторых растений, таких как овощи и фруктовые деревья, постоянное наличие влаги особенно важно для урожая.

Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы
Фото: wp.primrose.co. uk/wp-content/uploads/2015/10/Gardening_In_The_Rain-e1444404230390.jpg

Увлажнение почвы

Дождь также играет важную роль в увлажнении почвы. Вода, падающая на землю, проникает в почву, улучшая ее влажность и структуру. Это особенно полезно для садовых растений, так как увлажненная почва способствует росту корней и обеспечивает им доступ к необходимым питательным веществам.

Подготовка почвы после дождя

Когда дождь закончился, следует провести несколько действий для правильной подготовки почвы к дальнейшему уходу за огородом.

Удаление сорняков

После дождя обычно происходит интенсивный рост сорняков. Они конкурируют с огородными растениями за доступ к питательным веществам и влаге в почве. Поэтому важно удалить сорняки как можно скорее, чтобы предотвратить их влияние на растения и сохранить их здоровье.

Рыхление почвы

Дождь помогает размягчить почву, делая ее более податливой к рыхлению. Используйте садовый инструмент, такой как грабли или мотыга, чтобы аккуратно рыхлить верхний слой почвы. Это улучшит воздушность почвы, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды до корней растений.

Уход за растениями после дождя

Обрезка растений

После дождя можно приступить к обрезке растений. Удалите увядшие листья и цветы, а также поврежденные или больные части растений. Обрезка помогает стимулировать рост новых побегов и улучшает вентиляцию внутри кустарников и деревьев.

Подкормка растений

После дождя полезно подкормить огородные растения. Используйте органические удобрения или компост, чтобы обеспечить растениями необходимые питательные вещества. Подкормка способствует здоровому росту растений и повышает урожайность.

Защита от болезней и вредителей

Дождливая погода может способствовать развитию болезней и привлекать вредителей. После дождя важно проверить растения на наличие признаков болезней или повреждений от вредителей. Примените необходимые меры предосторожности, такие как применение соответствующих препаратов или механическое удаление вредителей.

Полезные советы

Собирание дождевой воды

Одним из полезных советов после дождя является сбор дождевой воды. Установите контейнеры для сбора дождевой воды, чтобы использовать ее для полива растений в сухие периоды. Это позволит вам экономить воду и обеспечить растения свежей и натуральной влагой.

Регулярный мониторинг огорода

После дождя важно регулярно мониторить состояние огорода. Обращайте внимание на изменения в росте растений, появление болезней или вредителей. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче будет с ней справиться и предотвратить ее распространение.

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Сад после дождя
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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