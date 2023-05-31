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Выращивание болгарского перца: тонкости и особенности

1:50
Садоводство

Правильная посадка болгарского перца является одним из важных аспектов успешного садоводства. Перец — это популярное овощное растение, которое можно выращивать в саду. Он богат витаминами и питательными веществами, и его можно использовать в различных кулинарных рецептах. 

Выращивание болгарского перца: тонкости и особенности
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Green-Yellow-Red-Pepper-2009.jpg/1200px-Green-Yellow-Red-Pepper-2009.jpg

Хорошая подготовка почвы играет важную роль в успешном выращивании болгарского перца. Перед посадкой рекомендуется провести анализ почвы, чтобы узнать её состав и внести при необходимости корректировки. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Если почва кислая, можно добавить известковую муку или доломитовую муку для коррекции pH уровня.

Существует множество сортов болгарского перца, и выбор определённого сорта зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Учитывайте факторы, такие как:

  • климатические условия,
  • продолжительность сезона роста,
  • вкусовые предпочтения.

Определитесь, нужны ли вам сладкие перцы или острые сорта, и выберите сорт, который лучше всего соответствует вашим требованиям.

Болгарский перец лучше всего начинать выращивать из рассады. Для этого необходимо подготовить рассадные ящики или горшки, наполнить их питательной почвой и посадить семена перца на глубину около 1 сантиметра. Рассаду следует размещать в тёплом и ярком месте, чтобы обеспечить оптимальные условия для прорастания семян.

Перец можно сажать в открытый грунт после того, как на рассаде появятся 2-3 настоящих листочка. Растения следует высаживать на расстоянии около 30 сантиметров друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста и развития корневой системы.

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Выращивание перца от А до Я / Рассада перца / Выращивание перца в открытом грунте
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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