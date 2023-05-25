Мотыга: правила ухода за садовым инструментом

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы мотыга служила вам долго и эффективно, важно обеспечивать ей правильный уход. Вот несколько рекомендаций:

Фото: www.diggers.com. au/cdn/shop/products/Stainless-Steel-Hand-Hoe-HSHH-02_1200x.jpg?v=1665638347

После каждого использования тщательно очистите мотыгу от грязи, почвы и растительных остатков. Используйте мягкую щетку или тряпку для удаления загрязнений.

Проверьте состояние лопаток и рукоятки. Если обнаружены повреждения или износ, замените соответствующие части или рассмотрите возможность приобретения новой мотыги.

Храните мотыгу в сухом месте, защищённом от влаги и непосредственного солнечного света. Это поможет предотвратить коррозию и сохранить её в хорошем состоянии.

Рекомендации по безопасности при использовании мотыги

Всегда надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки от возможных травм и осколков.

Будьте осторожны и следите за тем, где ставите ноги, чтобы не травмировать себя и не повредить инструмент.

Используйте мотыгу только для назначенных задач. Не используйте её в качестве молотка или другого инструмента.

Если вы работаете вблизи других людей, убедитесь, что они находятся на безопасном расстоянии от вас, чтобы избежать случайных травм.