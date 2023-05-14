Как оформить красивые цветочные композиции в саду

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивый огород с яркими цветами может стать настоящим украшением вашего дома. Однако при выборе цветов важно учитывать не только их красоту, но и совместимость между собой.

Фото: diyhomedecorguide. com/wp-content/uploads/2014/05/floral-arrangements-of-small-garden.jpg

Красно-белая композиция

Красный и белый — это одно из лучших цветовых сочетаний для огорода. Они хорошо смотрятся вместе, создавая яркий контраст, который привлекает внимание. Вы можете использовать красные и белые розы, анютины глазки и многие другие цветы для создания композиции.

Композиция сиреневого цвета

Сиреневый — это очень нежный и красивый цвет, который может стать отличным выбором для вашего огорода. Вы можете использовать разные оттенки сиреневого цвета, чтобы создать прекрасную композицию. Например, вы можете использовать лаванду, лилейники и многие другие цветы.

Помимо совместимости цветов между собой, также важно учитывать их форму и высоту.

Комбинирование высоких и низких растений

Высокие растения, такие как лилии и подсолнечники, могут быть хорошим выбором для создания фокусной точки в вашем огороде. Однако, их следует сочетать с низкорослыми растениями, такими как астры и земляника, чтобы создать баланс в композиции.

Комбинирование разных форм

Уход за цветами

Чтобы сохранить красоту огорода, необходимо правильно ухаживать за цветами. Полив является важной частью ухода. Некоторые растения нуждаются в частом поливе, тогда как другие — в режиме полива с определённой периодичностью. Важно следить за состоянием почвы и влажностью, чтобы поддерживать правильный режим полива. Сорняки могут конкурировать с цветами за питательные вещества и влагу в почве. Удаление сорняков вовремя поможет сохранить здоровье ваших растений и сохранить красоту вашего огорода.

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