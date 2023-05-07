Выбираем правильно улей для пчёл: какие домики для них опасны

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пчёлы чрезвычайно важны для нашей экосистемы, а в саду, где они есть, будут расти более здоровые растения. В России обитает более 4000 видов пчел, однако, к сожалению, эти пчелы покидают свои места обитания с огромной скоростью, поэтому их численность резко сокращается.

Но есть способы помочь им поселиться в вашем саду, например, создать для них дом. Пчелиный дом будет простым и привлекательным дополнением в вашему ландшафтному дизайну, и он будет служить жильём для пчёл-одиночек.

Такие дома являются искусственными гнездовыми структурами, которые могут использоваться пчёлами-одиночками для откладывания яиц. Эти дома будут безопасным местом для пчёл, которое защитит их от плохой погоды, хищников и опасных химических веществ, которые могут помешать успешному репродуктивному циклу.

Конечно же, домик для пчёл можно купить в магазине, но учтите, что некоторые конструкции могут непреднамеренно подвергнуть личинки пчёл опасность. Например, пластиковые или стеклянные трубки могут удерживать влагу и способствовать росту грибов и бактерий.

Кроме того, есть определенные дизайны, которые очень трудно очистить или заменить использованные полости, и необходимый диаметр отверстия иногда специфичен для местных видов, поэтому неуместно выбранный диаметр трубки может способствовать размножению паразитов и хищников.

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