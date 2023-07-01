Вкусные и сладкие: чем подкормить помидоры в июле?

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Садовод Татьяна Щедрина утверждает, что в июле помидоры нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы начать активный процесс созревания.

"Калий отвечает за несколько важных моментов. Он отвечает за то, чтобы плоды налились, были вкусными, красными и сладкими, растение становится более засухоустойчивым, стрессоустойчивым. Из народных подкормок калий содержится в золе, но удобнее использовать для полива гумат калия," — сказала она в новом видео на своем YouTube-канале.

Щедрина подчеркнула, что это очень экономичное удобрение: из одного литра гумата калия можно приготовить тысячу литров рабочего раствора. Применять его можно каждые 2-3 недели по влажной земле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.