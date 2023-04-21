Если вы заботитесь о своих растениях, то вы должны обратить внимание на свой травяной сад на этой неделе и потратить время на обрезку трав, чтобы они могли продолжать процветать на протяжении всего сезона роста. С помощью немного терпения и остреньких ножниц вы обнаружите, что уход за растениями — это идеальная доза летней зен-атмосферы.
Используйте их свежими или высушите и сохраните для будущего использования.
Перед началом обрезки убедитесь, что ваши ножницы остры и чисты, чтобы предотвратить распространение болезней. Обрезайте только те стебли, которые росли уже достаточно долго, чтобы их можно было обрезать безопасно. Подрезайте стебли на уровне листа, но не слишком коротко, чтобы не повредить растение.
Удалите все цветки и почки, чтобы растение не тратило свою энергию на их рост и могло сфокусироваться на развитии листьев и стеблей.
Не бойтесь обрезать растения до трети или половины их начального размера, если это необходимо для контроля размера. Помните, что каждый вид травы может требовать индивидуального подхода и необходимо ознакомиться с рекомендациями для каждого из них.
Возможно, обрезка трав кажется небольшой деталью, но она является важной частью ухода за садом, которая помогает сохранять здоровье и процветание растений. Подрезка также может обеспечить вам свежие травы для приготовления пищи, что является большим преимуществом.
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