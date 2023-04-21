Обрезка трав в саду регулирует их рост, пышность и свежесть

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заботитесь о своих растениях, то вы должны обратить внимание на свой травяной сад на этой неделе и потратить время на обрезку трав, чтобы они могли продолжать процветать на протяжении всего сезона роста. С помощью немного терпения и остреньких ножниц вы обнаружите, что уход за растениями — это идеальная доза летней зен-атмосферы.

Зачем нужно обрезать травы?

В первую очередь потому, что это полезно для здоровья растения.

Для поощрения свежего роста, который часто способствует развитию кустистой листвы у высоких и тонких растений.

Для размножения новых корней.

Для контроля размеров самого растения и общего размера сада.

Для того, чтобы иметь всегда свежие травы при приготовлении пищи.

Используйте их свежими или высушите и сохраните для будущего использования.

Как правильно подрезать травы?

Перед началом обрезки убедитесь, что ваши ножницы остры и чисты, чтобы предотвратить распространение болезней. Обрезайте только те стебли, которые росли уже достаточно долго, чтобы их можно было обрезать безопасно. Подрезайте стебли на уровне листа, но не слишком коротко, чтобы не повредить растение.

Удалите все цветки и почки, чтобы растение не тратило свою энергию на их рост и могло сфокусироваться на развитии листьев и стеблей.

Не бойтесь обрезать растения до трети или половины их начального размера, если это необходимо для контроля размера. Помните, что каждый вид травы может требовать индивидуального подхода и необходимо ознакомиться с рекомендациями для каждого из них.

Возможно, обрезка трав кажется небольшой деталью, но она является важной частью ухода за садом, которая помогает сохранять здоровье и процветание растений. Подрезка также может обеспечить вам свежие травы для приготовления пищи, что является большим преимуществом.

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