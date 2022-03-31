Агрономы напомнили правила подготовки к дачному сезону в апреле

Апрель — это период подготовки к лету, которое особенно любят дачники и владельцы индивидуальных домов, в собственности у которых есть земля. Чтобы получить осенью хороший урожай, задуматься следует уже сейчас. О том, на что стоит обратить внимание, рассказали изданию "Вести Подмосковья" в агрономической службе ГазонCity.

По словам специалистов, ориентиром того, какие работы начинать в саду, а с какими пока подождать, будет служить погода. Как только она разгуляется, предстоит обширный фронт работ, поэтому лучше составить план, чтобы ничего не забыть.

Так, стоит подумать о рассаде. Заготавливать часть культур можно уже в марте, а в апреле начинать их "выгуливать" на лоджии или балконе, если воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Чисткой клумб, рокариев, приствольных кругов от старой листвы и мусора можно заниматься как только сойдёт снег. Затем почву перекапывают и обрабатывают препаратами на основе медного купороса. Если апрель будет теплым, то можно локально начинать вносить минеральные удобрения и обрабатывать землю от вредителей.

Санитарную обработку деревьев важно провести до того, как распустятся почки. Обычно это март-апрель. Садоводы обрезают старые, болеющие ветки, а места среза и ран обрабатывают противогрибковым средством и замазывают садовым варом. Нельзя срезать много веточек, иначе дерево слабеет и начинает болеть, заметили специалисты.