День памяти 40 Севастийских мучеников

22 марта Русская Православная Церковь отмечает день памяти 40 Севастийских мучеников

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22 марта по новому стилю (9 марта по старому) празднуется день памяти 40 Севастийских мучеников.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author

Согласно Житию, изложенному у святителя Дмитрия Ростовского, страдание 40 мучеников произошло в городе Севастии (ныне город Сивас в Турции) в правление императора Лициния (308 — 324 гг.) уже на самом излёте языческой эпохи, когда на западе Римской империи уже воцарился Константин Великий, легализовавший христианство.

40 севастийских мучеников происходили из Каппадокии (область на юго-востоке Малой Азии, сейчас центр этого региона город Адана) и были воинами по профессии. Принадлежность к христианской вере вызывала гнев императора и его военачальника Агриколая, который вызвал к себе воинов и потребовал принести жертву богам и отречься от христианства в соответствии с указом императора. Однако воины отказались выполнить требование военачальника и высказали твёрдую решимость сохранить христианскую веру.

"Если мы, сражаясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, - то не тем ли паче, подвизаясь за Царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твое лукавство."

После допросов и уговоров они были брошены темницу. Однако и тогда они не согласились принять язычество, невзирая ни на какие угрозы или посулы. Тогда они были брошены в озеро, в ледяную воду, на морозе (в тех местах действительно очень холодно в это время, даже сегодня в тех краях +1С). Рядом с озером была растоплена баня, а чтобы мученики не убежали из озера (хотя они вовсе и не собирались избегать мучений, была приставлена стража. В первом часу по полуночи, когда стужа стала нестерпимой, один из числа сорока мучеников, не выдержав холода, покинул озеро и устремился в баню, однако, едва переступив порог её, пал замертво, что вполне объяснимо даже с физиологической точки зрения.

В третьем часу по полуночи озеро, где стояли святые мученики, облистал свет, и один из стражников Аглай, который не спал в отличие от стальных, увидел его, и убедился в святости христианской веры. Тотчас, сбросив с себя вооружение и воинские доспехи, он с исповеданием веры Христовой устремился в озеро и занял место рядом с остальными мучениками.

Наутро мучители были крайне удивлены тем, что мученики не замёрзли, но, решив, что они применили некие магические способности, они постановили перебить у них голени. Так и преставились святые мученики из Севастии.

На Руси и в России этот праздник был всегда широко почитаем в связи с тем, что подчёркивал такие качества как мужество, решимость стоять до конца за свою веру, сплочённость в отстаивании своих убеждений.