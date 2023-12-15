Исследование показало, что немцы стали покидать христианские церкви

0:49 Your browser does not support the audio element. Религия

Исследование, проведенное социологами института Forsa в Германии, выявило, что всего 13% жителей страны считают себя глубоко верующими, соблюдающими церковные обряды.

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Большинство, а именно 56%, не придают религии значимости в повседневной жизни. Официально католиками и протестантами считаются 40 миллионов человек, но каждый год их число уменьшается.

Как сообщает argumenti.ru, прошлогодние статистики показывают, что более 500 тысяч человек покинули католическую церковь, а почти 400 тысяч — протестантскую.

Противостоять церковному налогу, а также разочарование в институтах церкви, стали основными мотиваторами для отказа от религиозной принадлежности среди немецких граждан.