Исследование, проведенное социологами института Forsa в Германии, выявило, что всего 13% жителей страны считают себя глубоко верующими, соблюдающими церковные обряды.
Большинство, а именно 56%, не придают религии значимости в повседневной жизни. Официально католиками и протестантами считаются 40 миллионов человек, но каждый год их число уменьшается.
Как сообщает argumenti.ru, прошлогодние статистики показывают, что более 500 тысяч человек покинули католическую церковь, а почти 400 тысяч — протестантскую.
Противостоять церковному налогу, а также разочарование в институтах церкви, стали основными мотиваторами для отказа от религиозной принадлежности среди немецких граждан.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".