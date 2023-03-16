Политолог Макеева: если Киев искоренит традиционное православие на Украине, она рухнет

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева рассказала, какая судьба постигнет Украину, если киевские власти будут и дальше продолжать притеснять православие в стране. Таким образом эксперт отреагировала на требование Киева к монахам Киево-Печёрской лавры выселиться из обители.

Эксперт напомнила, что Украина — это целиком и полностью западный проект, у которого нет ничего собственного позитивного. А кураторам Киева важно ещё больше увеличить разрыв между ним и Россией ещё и на духовном уровне.

"Без традиционного православия Украина окончательно станет скопищем сект. Раскольническая православная церковь — очевидная секта", — отметила Макеева в беседе с Телеканалом "360".

Политолог напомнила, что сейчас на Украине появилось огромное количество неоязыческих и протестантских сект, и это, по её мнению, далеко не случайность. У большинства сект, по совместительству являющихся отделениями западной разведки, есть там свои кураторы и головные офисы.

С такой организацией им осталось ещё совсем немного, чтобы развалить Украину окончательно, уверена эксперт.

"На многих уровнях Украина и так оторвана от России, осталось осуществить этот финальный аккорд", — добавила Макеева.