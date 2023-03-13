Монахи Киево-Печёрской лавры отказались покидать свою обитель по приказу Киева

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Монахи Киево-Печёрской лавры никуда не уйдут из неё, несмотря на требования Киева. Об этом сообщил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

"Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не выполнят предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении Министерства культуры Украины", — сказал митрополит Павел в видео, размещённом на YouTube.

Настоятель подчеркнул, что монахи выселяться не намерены и делать этого не станут. Он напомнил, что священнослужители лавры являются гражданами Украины, а значит, власти не имеют права предъявлять к ним противозаконные требования.

Митрополит Павел напомнил, что монахи живут в Киево-Печёрской лавре с 1988 года, и у них просто нет никакого другого места, куда можно было бы пойти.

Настоятель добавил, что киевские власти угрожают монахам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мировую общественность отреагировать на дикое и возмутительное требование Киева по отношению к монахам.