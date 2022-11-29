The Telegraph: проповедник Хит заявил, что Иисус Христос мог быть трансгендером

Младший научный сотрудник Тринити-колледжа Джошуа Хит во время проповеди показал прихожанам картины эпохи Средневековья и Возрождения с распятием и заявил, что одна из ран Иисуса Христа напоминает вагину. Верующие были шокированы высказыванием проповедника и покинули церковь в слезах. Об этом сообщает The Telegraph.

"Если тело Христа в этих работах символизирует тело всех тел, то сочетание в нём женственности и маскулинности указывает на то, что его тело — это тело транс-человека", — заключил проповедник.

Данное мнение "имеет право на существование", уточнил декан Кембриджского университета Майкл Бэннер.