Марию Шукшину ужаснули кадры из Европы, где в Епископальную школу в Нью-Йорке пригласили активиста-трансвестита Бриту Фильтр "учить детей". Актриса считает, что окно Овертона открыто.
Заслуженная артистка РФ предположила, что "скоро мы этот челлендж выиграем".
"У них трансвеститы, у нас Пуси Райт. Что следующее? Совокупление с детьми в алтаре?" — задаётся вопросом Шукшина.
Актриса убеждена, что блокировкой VPN и посадкой родителей в тюрьмы не остановить деструктивный процесс, который проникает уже и во властные структуры.
Ранее телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заверил, что в отрывке из гей-порно, показанного в передаче "60 минут" на канале "Россия 1", не было пропаганды ЛГБТ.
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Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.