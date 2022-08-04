Шукшина о трансгендерах в церквях Европы: Что следующее? Совокупление в алтаре?

Марию Шукшину ужаснули кадры из Европы, где в Епископальную школу в Нью-Йорке пригласили активиста-трансвестита Бриту Фильтр "учить детей". Актриса считает, что окно Овертона открыто.

Заслуженная артистка РФ предположила, что "скоро мы этот челлендж выиграем".

"У них трансвеститы, у нас Пуси Райт. Что следующее? Совокупление с детьми в алтаре?" — задаётся вопросом Шукшина.

Актриса убеждена, что блокировкой VPN и посадкой родителей в тюрьмы не остановить деструктивный процесс, который проникает уже и во властные структуры.

Ранее телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заверил, что в отрывке из гей-порно, показанного в передаче "60 минут" на канале "Россия 1", не было пропаганды ЛГБТ.