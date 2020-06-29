Предстоятель Англиканской церкви назвал Иисуса "не белым"

Глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский, и духовный лидер мирового Англиканского сообщества Джастин Уэлби сделал попытку "прояснить" расовую принадлежность — ни много, ни мало — Иисуса Христа.

В своем Twitter священнослужитель завил, что "Христос не был белым".

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Напомним, что Европа в июне присоединилась к массовым протестам, проходящим в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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