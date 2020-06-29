Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
По Байкалу плавает судно, способное очищать водоем от нефти
Малышева посоветовала лекарства от коронавируса
Шнуров посвятил смешные стихи Ксении Собчак
У Китая нет ингредиентов для приготовления окрошки
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Жители Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции
Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов
В Челябинске неизвестный мужчина застрелил собаку за "свою добычу"
Рейтинг Зеленского в два раза снизился, а Порошенко - повысился

Предстоятель Англиканской церкви назвал Иисуса "не белым"

Религия

Глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский, и духовный лидер мирового Англиканского сообщества Джастин Уэлби сделал попытку "прояснить" расовую принадлежность — ни много, ни мало — Иисуса Христа.

В своем Twitter священнослужитель завил, что "Христос не был белым".

перевод твита сделан сервисом ЯндексПереводчик

Напомним, что Европа в июне присоединилась к массовым протестам, проходящим  в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Читайте также:

СМИ: протесты выплеснулись из США на улицы столиц мира

Африканцы устроили многотысячный протест против расизма в Мадриде

"Чёрный Майдан" в Лондоне - толпа штурмовала резиденцию премьера

Париж: протесты против полицейского расизма и беспредела

Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом

Последние материалы
Предстоятель Англиканской церкви назвал Иисуса "не белым"
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов
Минтруд разъяснил порядок выплаты детских 10 тысяч в июле
МВД помогло художнице Цветковой стать известной
По Байкалу плавает судно, способное очищать водоем от нефти
Малышева посоветовала лекарства от коронавируса
Шнуров посвятил смешные стихи Ксении Собчак
У Китая нет ингредиентов для приготовления окрошки
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Жители Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции
Популярное
Российский шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты

Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.

Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Общество
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Российский шоу-бизнес
Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова
США и Канада. Новости и аналитика
Создателей фильма "Черная пантера" обвинили в расизме
Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Трамп рассказал, почему Обама хотел исключить Россию из G8
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Путин рассказал, зачем миру было послано испытание коронавирусом
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Удаленная работа стала испытанием для Владимира Путина
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ