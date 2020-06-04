Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом

В США продолжаются грабежи и стычки с полицией, которые некоторые политики и медийные деятели по обе стороны Атлантического океана стали называть чуть ли ни революцией.

БЕЛЫЕ НА КОЛЕНЯХ ПРОСЯТ ПРОЩЕНИЯ У ЧЁРНЫХ ЗА РАСИЗМ ( ХЬЮСТОН / США )

Удивительно, что до сих пор еще не придумали толерантное название творящемуся в стране беспределу. Политические группы, без которых, вероятно, не обошелся подогрев темнокожего населения, могли бы и явить миру какой-нибудь политкорректный термин. В противном случае, всю многотысячную тусовку протестующих, которая грабит магазины и жжет чужие автомобили, придется называть своими именами — бандиты и погромщики.

Философия толерантности

Адаптация понятия "толерантность" к общественным процессам в человеческом общежитии под соусом терпимости, вовсе не отменила первоначальную суть медицинского термина. Толерантность — это результат подавления иммунной системы организма, при которой он принял чужеродный орган как свой. Полная утрата иммунитета — это фактически гибель. Иными словами, толерантность, вне зависимости от контекста, не что иное как намеренное стремление к умерщвлению.

Терпение (терпимость), как ни крути — явление временное. Можно, конечно, прилагать неимоверные морально-волевые усилия, чтобы сдержать, к примеру, свои физиологические потребности. Но все равно организм потребует их выхода наружу. Интрига только в одном — произойдет это в специальном помещении или с позором на людях.

Попытка приглушить разобщение граждан по расовому или этническому принципу ни к чему позитивному пока не привела. По-прежнему живы и национализм, пусть и на бытовом уровне, и расовые заморочки, которые еще сильнее подогрела безудержная пропаганда толерантности. Единственное спасение — внятные законы для всех и их четкое исполнение.

Идея же бороться с изнасилованиями ответными массовыми надругательствами не нова. Философия "око за око" в той или иной форме продолжает жить в общественном сознании, но в наше время становится все более прагматичной. Поди плохо под личиной борьбы с расизмом и произволом полиции устроить погромы и погрузиться в массовую движуху беззастенчивых грабежей.

Важен акцент

Безусловно, убийство американца Джорджа Флойда, снятое на видео и разлетевшееся по интернету, вызывает протест. Есть же пределы применению насилия к подозреваемым в преступлении. Подобная, очень мягка говоря, чрезмерность со стороны правоохранителей существует во многих странах и Россия в этом списке не исключение.

Для решения различных проблем в сфере применения насилия со стороны полиции существуют надзорные органы и суд. То, что американская судебная система отработает убийство Джорджа Флойда по полной, особых сомнений нет.

В этом и преимущество независимой судебной системы, которая еще не во всех странах мира стала нормой. Собственно, в США разрешено сомневаться и в независимости самих судебных решений и их оспаривать. Вариант с бесконтактным вывихом плеча бойцом национальной гвардии уж точно не пройдет.

Событие с убийством в Миннеаполисе и вправду расистское. Но не потому, что предполагаемый преступник чернокожий, а из-за акцентирования внимания на его расовой принадлежности при освещении произошедшего.

Реверсивный расизм

Череда трагических случаев, которая заставила американское общество говорить о произволе полиции как о системном явлении и протестовать, получила расистский окрас. Это и не удивительно. Философия толерантности и политкорректности ничего иного и не могла создать, кроме перерождения расизма в ее реверсивные формы. Когда человеку денно и нощно внушают, что есть категории граждан, которых требуется терпеть, то неминуемо выделяются опредленные группы людей по соответствующим признакам:

расовому;

национальному;

социальному;

сексуально ориентированному;

политическому;

географическому;

историческому.

В новом тренде с целованием ног чернокожим американцам их бледнолицыми соотечественниками, вставанием на колени перед ними и просьбами о прощении за рабовладельческий период истории США, как-то не учли основных жертв расовых преступлений — индейцев.

Правда, индейцы и не просят проводить человеконенавистнические ритуалы в их честь. Некоторые же активисты афроамериканской идеи расового превосходства, не скрывая, наслаждаются процессом унижения белых. Об этом садомазохистском флешмобе повествуют многочисленные видео на YouTube.

Философия протеста

В нынешней смуте на улицах США есть и социальные предпосылки. В числе протестующих немало и белокожих американцев. При всей сложившейся ситуации в США в связи с убийством Джорджа Флойда и власти, и протестующие практически единодушны в своих оценках произошедшего. Чрезмерное насилие полиции в любых его проявлениях — недопустимо, и с этим нужно что-то делать.

Тема же расизма стала удобным оправданием любых противоправных действий граждан, сепарированных толерантностью в группы. Что бы ни совершили граждане с темным цветом кожи, любые репрессивные действия представителей государства или общественности трактуются как проявление расизма.

В соответствии с парадигмой толерантности британская парламентская оппозиция раскритиковала премьер-министра Бориса Джонсона. Досталось ему за нежелание осудить жесткие решения президента США Дональда Трампа при подавлении беспорядков и грабежей в стране. Сам же глава кабинета министров Великобритании не сказал ничего предосудительного, чтобы внезапно прослыть расистом:

"Я прекрасно понимаю право людей протестовать против того, что произошло. Хотя я также считаю, что протест должен проходить законным и разумным образом".

Ровно такие же оценки слышны и от адекватных политиков по всему миру, и от пользователей социальных сетей, вне зависимости от:

расы;

национальной принадлежности;

вероисповедания;

политических взглядов;

сексуальных предпочтений;

выбора цвета медицинских масок;

отношения к коронавирусу;

излучению вышек сотовой связи 5G.

Фатальный маникюр

Сама же трагедия американской семьи Флойд из Миннеаполиса, как это часто бывает, на фоне пожарищ, насилия и мародерства ушла на третий план. Во главу угла поставлен сам процесс, дающий перца в том числе и предвыборной кампании в США.

Событие в небольшом американском городе прокатилось афтершоками по всей стране и трансформировалась в интерактивный сериал апокалиптического ужаса. При всем понимании и сочувствии к людям, которые попали в замес криминально-расистских протестов, происходящее в США воспринимается именно так.

Немудрено, что австралийская актриса Рэйчел Гриффитс вдруг прослыла расисткой. В самый разгар борьбы протестующих в США за ворованные автомобили, телевизоры и сумки дорогих брендов она похвасталась в соцсетях своим маникюром и бриллиантовым кольцом на пальце. Актриса честно призналась:

"Моей душе легче смотреть на все происходящее с красивыми ногтями".

Кто-то в американской традиции запасся попкорном и в понимании граждан с толерантностью головного мозга тоже стал чуть ли ни фашистом. На деле же, постепенно образуется усталость от перманентного нахождения в состоянии стабильного выноса мозга противоречивыми идеологемами. Это нашему брату подобное состояние отлично знакомо, а вот для иноземцев такой трэш в новинку.

С одной стороны, философия толерантности, вроде бы, выглядит как нечто жизнеутверждающее. С другой — откровенно и цинично делит людей по различным признакам, предлагая одним терпеть других. Не уважать, не относиться деликатно, не проявлять чувство такта вообще к любому человеку на планете, а именно терпеть определенные расовые и этнические сообщества.

Политики же и нечистоплотные граждане всегда будут рады прикрыться квазигуманитарными ценностями. Пока кто-то будет каяться за свой маникюр или вставать на колени перед расистами, они будут решать свои задачи и громче всех возмущаться.