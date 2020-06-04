"Чёрный Майдан" в Лондоне - толпа штурмовала резиденцию премьера

Лондонцы, протестующие против полицейского беспредела, приведшего к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, устроили массовые беспорядки в британской столице.

Тысячи в основном молодых протестующих прошли маршем через центр города и попытались штурмовать резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Протестующие, подавляющее большинство из которых были моложе 30 лет, несли сотни самодельных плакатов и выкрикивали имена Флойда и британцев, пострадавших от действий полиции. Толпа скандировала:

"Нет справедливости, нет мира, нет — расистской полиции", "я не могу дышать", и "Великобритания не невиновна".

А еще обвинения в адрес Бориса Джонсона в расизме и в том, что он не осудил действия президента США.

Маргарет Бернард, 60-летняя участница протеста:

"Я не понаслышке знаю, что такое расизм. Испытала его на собственной шкуре, когда Национальный фронт маршировал в Люишеме в 1970 году, и мой брат погиб от рук скинхедов. Мое поколение считало, что мы все это изменили. Но мы ошибались. Словами не описать, как я отношусь к тому, что происходит в США. Я чувствую тошноту, отвращение. Я думаю, что это только верхушка айсберга. Институциональный расизм имеет место на протяжении десятилетий, и каждая страна должна решить эту проблему".

Напомним, что массовые акции в знак поддержки протестов в США прокатились на текущей неделе по всему миру. Об этом подробнее читайте в материале на сайте:

СМИ: протесты выплеснулись из США на улицы столиц мира