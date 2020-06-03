Протесты в память о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом полицейского произвола и беспредела в США, подхватили в ряде других стран по всему миру.
Вот только некоторые из них.
В Париже на улицы вышли около 20 тысяч человек. Возле здания суда Трибунал де Пари протест перерос в столкновения с полицией.
Solidarity in Liverpool this evening ✊Photos: @JackFinn_ pic.twitter.com/n28QXLoRtC— Liverpool Events (@liverpool_event) June 2, 2020
В Сиднее протестующие, одетые в защитные маски для лица, с плакатами маршировали к зданию парламента от фонтана Арчибальда в Гайд-парке.
В Рио-де-Жанейро на улицы вышли чернокожие матери, чьи сыновья были убиты во время полицейских операций.
Фото с сайта theguardian. com
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.