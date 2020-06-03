СМИ: протесты выплеснулись из США на улицы столиц мира

Протесты в память о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом полицейского произвола и беспредела в США, подхватили в ряде других стран по всему миру.

Вот только некоторые из них.

Франция

В Париже на улицы вышли около 20 тысяч человек. Возле здания суда Трибунал де Пари протест перерос в столкновения с полицией.

Великобритания, Ливерпуль

Австралия

В Сиднее протестующие, одетые в защитные маски для лица, с плакатами маршировали к зданию парламента от фонтана Арчибальда в Гайд-парке.

Бразилия

В Рио-де-Жанейро на улицы вышли чернокожие матери, чьи сыновья были убиты во время полицейских операций.

Фото с сайта theguardian. com