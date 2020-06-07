Корреспондент РИА "Новости" сообщает о многотысячной акции протеста выходцев из африканских стран, которая посвящена гибели Джорджа Флойда.
"Расизм тоже пандемия", "Черные жизни имеют значение", " Ни больше-ни меньше, одинаковые права", "Дональд Трамп преступник", — написано на многочисленных плакатах, которые держат в руках собравшиеся.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.