Париж присоединился к акциям протеста, волной накрывшим Америку после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Второго июня акция во французской столице переросла в столкновения с полицией.
Как сообщила ранее "Правда.Ру", около 20 тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы поддержать демонстрации в США против расизма и смертельного полицейского насилия. И запрет властей на проведение массовых акций из-за коронавируса никого не остановил.
Акция протеста началась во второй половине дня у здания суда на севере Парижа.
Митингующие забрасывали полицейских камнями, жгли мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах горящие баррикады.
Для разгона толпы полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер, выступая с телеобращением, заявил, что
"насилию нет места в демократии".
Другие акции протеста прошли по всей Франции:
Начальник парижской полиции Дидье Лаллеман, который запретил акцию протеста, комментируя происходящее, сказал, что
"сочувствует боли, которую офицеры должны чувствовать, столкнувшись с обвинениями в насилии и расизме, бесконечно повторяемыми социальными сетями и некоторыми активистскими группами".
По его словам,
"парижская полиция не является ни насильственной, ни расистской: она действует в рамках права на свободу для всех".
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