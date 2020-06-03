Париж: протесты против полицейского расизма и беспредела

Париж присоединился к акциям протеста, волной накрывшим Америку после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Второго июня акция во французской столице переросла в столкновения с полицией.

Как сообщила ранее "Правда.Ру", около 20 тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы поддержать демонстрации в США против расизма и смертельного полицейского насилия. И запрет властей на проведение массовых акций из-за коронавируса никого не остановил.

Подробности о событии

Акция протеста началась во второй половине дня у здания суда на севере Парижа.

Митингующие забрасывали полицейских камнями, жгли мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах горящие баррикады.

Для разгона толпы полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер, выступая с телеобращением, заявил, что

"насилию нет места в демократии".

Париж не одинок в протесте

Другие акции протеста прошли по всей Франции:

2500 человек приняли участие в митинге в северном городе Лилль;

1800 — в Марселе;

1200 — в Лионе.

Начальник парижской полиции Дидье Лаллеман, который запретил акцию протеста, комментируя происходящее, сказал, что

"сочувствует боли, которую офицеры должны чувствовать, столкнувшись с обвинениями в насилии и расизме, бесконечно повторяемыми социальными сетями и некоторыми активистскими группами".

По его словам,