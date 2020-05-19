Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов смог победить коронавирус и уже идёт на поправку.
Источник в окружении священника рассказал, что последний анализ на COVID-19 подтвердил отсутствие вируса в крови Смирнова.
Протоиерей уже чувствует себя намного лучше, но продолжает оставаться в больнице.
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