Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов смог победить коронавирус и уже идёт на поправку.

Источник в окружении священника рассказал, что последний анализ на COVID-19 подтвердил отсутствие вируса в крови Смирнова.

Протоиерей уже чувствует себя намного лучше, но продолжает оставаться в больнице.