В РПЦ посчитали "эпидемию рака" карой за "злодеяния народа"

Онкологические заболевания у женщин - это наказание за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В этом уверен протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Смирнов.

"Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие. Если мы люди, то мы должны это все расценивать как урок", - сказал священнослужитель в интервью телеканалу "Царьград".

Он привел в пример свой приход, где началась "эпидемия рака". По словам представителя РПЦ, государство не запрещает аборты, но при этом 51% детей от ЭКО рождаются неполноценными, 35% попыток заканчиваются благополучно, остальные эмбрионы попросту погибают.

"Но такого не было у нас еще - пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей", - заключил священнослужитель.

Ранее Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей" и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.