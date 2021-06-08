Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут

Премьер- министр Израиля, который скоро должен будет покинуть своё кресло, поскольку оппозиция сумела — таки сформировать правительство, решительно с этим не согласен.

И даже честно предупредил, что у него есть план по "свержению" своих преемников.

Означает ли это, что Израиль снова запылает? Своим мнением о ситуации в стране с Pravda. Ru поделился Максим Буланов, замдиректора, доцент кафедры регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС.

— Насчет "запылает" или нет, строить предположения сложно, если не находишься внутри ситуации.

Тоже, что видно снаружи, — явное противостояние Нетаньяху и ультраправых. Вообще если проследить карьеру премьер-министра — "долгожителя", то видно его значительное "поправение": он все больше и больше опирается на правых радикалов в израильском обществе.

Думаю, развитие противостояния Нетаньяху и его "Ликуда" с оппозицией и коалиционным правительством будет зависеть от того, на чью сторону встанут военные. Но они в Израиле — во всяком случае генералитет и офицерство — традиционно придерживаются правых взглядов. Хотя бывают, конечно, исторические исключения.

В принципе, внутренний конфликт возможен между относительно левыми центристами, умеренными и вот этим правым радикализмом.

Нетаньяху очень давно у власти. И отдавать её точно не захочет.

Но в то же время в обществе накопилась, условно говоря, усталость. Большая часть населения очень к Нетаньяху скептически относится. И, вероятнее всего, это противостояние не поддерживает.

В такой ситуации армия, как правило, все-таки идет на попятную.

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