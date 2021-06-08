EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции
Власти рассматривают вопрос вакцинации мигрантов от COVID-19
Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери
Подпольные собачьи бои: почему в России не удаётся пресечь поединки с животными
В Совфеде оценили намерение США говорить с Россией "с позиции силы"

Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут

Экспертное мнение

Премьер- министр Израиля, который скоро должен будет покинуть своё кресло, поскольку оппозиция сумела — таки сформировать правительство, решительно с этим не согласен.

Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут

И даже честно предупредил, что у него есть план по "свержению" своих преемников.

Означает ли это, что Израиль снова запылает? Своим мнением о ситуации в стране с Pravda. Ru поделился Максим Буланов, замдиректора, доцент кафедры регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС.

— Насчет "запылает" или нет, строить предположения сложно, если не находишься внутри ситуации.

Тоже, что видно снаружи, — явное противостояние Нетаньяху и ультраправых. Вообще если проследить карьеру премьер-министра — "долгожителя", то видно его значительное "поправение": он все больше и больше опирается на правых радикалов в израильском обществе.

Думаю, развитие противостояния Нетаньяху и его "Ликуда" с оппозицией и коалиционным правительством будет зависеть от того, на чью сторону встанут военные. Но они в Израиле — во всяком случае генералитет и офицерство — традиционно придерживаются правых взглядов. Хотя бывают, конечно, исторические исключения.

В принципе, внутренний конфликт возможен между относительно левыми центристами, умеренными и вот этим правым радикализмом.

Нетаньяху очень давно у власти. И отдавать её точно не захочет.

Но в то же время в обществе накопилась, условно говоря, усталость. Большая часть населения очень к Нетаньяху скептически относится. И, вероятнее всего, это противостояние не поддерживает.

В такой ситуации армия, как правило, все-таки идет на попятную.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как в Израиле левые договорились с правыми ради ухода Нетаньяху и почему не рад ХАМАС
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Россия готовится к "изгнанию" доллара
Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции
Власти рассматривают вопрос вакцинации мигрантов от COVID-19
Вросший ноготь и чеснок: рецепт облегчения боли
На что обратить внимание при покупке коляски, бывшей в употреблении?
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников