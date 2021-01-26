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Милитаризация Вашингтона обернётся охотой на ведьм

Экспертное мнение

Вчера стало известно, что солдаты Нацгвардии, стянутые в Вашингтон для охраны порядка на инаугурации Джо Байдена, останутся в городе как минимум до окончания процесса импичмента Дональда Трампа.

Милитаризация Вашингтона обернётся охотой на ведьм

А сегодня бывший конкурент по президентской гонке обвинила нового хозяина Белого дома в "милитаризации Вашингтона".

Кандидат политических наук Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, считает, что в краткосрочной перспективе никакого серьёзного влияния на ситуацию в стране это всё не окажет.

А вот про долгосрочные, по его мнению, говорить пока рано. Как рассказал Бедрицкий в интервью "Правде.Ру", Америка, которая была стабильной двухпартийной политической системой со сменяемостью власти, закончилась.

— В частности, если сейчас будет импичмент по отношению к Трампу — уже задним числом после того, как инаугурация Байдена проведена, новый президент приведён к присяге, — то это уже будет прецедент. И в любом случае политической стабильной американской системы уже не будет.

И в этом отношении наличие подразделения Нацгвардии в Вашингтоне не настолько уж серьёзное, чтоб на что-то влиять. Тем более что Вашингтон — это такой космополитичный город, он достаточно небольшой, там живут по пригородам, то есть в других штатах, на территории других штатов. В общем и целом он достаточно либеральный и защищать особо там некого. Конечно, туда могут съехаться из других штатов. Скорее это как символ того, что наступают новые времена, но никоим образом необеспечение какой-то серьёзной безопасности в данном случае.

Как будет складываться политическая ситуация дальше?

— Это выльется — с очень большой вероятностью — в новую охоту на ведьм.

Трамписты становятся таким, как сейчас модно говорить, токсичным явлением. И, в общем-то, раскол, который уже произошёл в Америке, только будет нарастать.

Как его будут купировать, получится это сделать или нет, — очень большой вопрос. В любом случае это не сиюминутная задача.

Но на сегодняшний день пока такая тенденция, что раскол между населением штатов будет только нарастать.

Причём если движение BLM, как одно из основных драйверов радикально-либеральных, не только этнических, не только негритянской части американского сообщества, но и радикально-либеральных, оформилось ещё осенью, то теперь, после событий в Вашингтоне, можно говорить о том, что оформилась и консервативная часть, консервативно-протестная часть.

И, скорее всего, это приведёт уже не к столкновениям в Вашингтоне, а в отдельных штатах, где наибольшие противоречия.

Прежде всего, это будет Средний Запад — там, где сильны и консерваторы и где велика прослойка чёрного населения.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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