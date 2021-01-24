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Нацгвардия США останется в Вашингтоне до конца процесса по импичменту

Мир

Около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии останутся дислоцированными в Вашингтоне до окончания процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа, т. е. до середины марта.

Нацгвардия США останется в Вашингтоне до конца процесса по импичменту

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"Чрезвычайные силы в составе 7000 военнослужащих Национальной гвардии останутся в Вашингтоне до начала судебного процесса Трампа в феврале, после чего 5000 останутся на месте до завершения судебного процесса, вероятно, до середины марта.

Развертывание необходимо из-за проблем безопасности импичмента. Однако, сами военнослужащие говорят, что им было предоставлено мало информации об их миссии.В войсках зреет недовольство", — пишет Politico.

Напомним, после событий на Капитолийском холме 6 января около 25 000 военнослужащих Национальной гвардии были развернуты в Вашингтоне, чтобы пресекать возможные беспорядки в связи с инаугурацией Джо Байдена.

С тех пор, как отмечает автор материала, "боевой дух в войсках резко упал":

"Несколько тысяч солдат были выселены с Капитолийского холма после инаугурации Байдена и вынуждены спать в неотапливаемом гараже, и почти 200 из них дали положительный результат на COVID-19. Сообщается, что питательной пищи не хватает, и даже готовых к употреблению пайков не хватает".

"Откровенно говоря, это не зона боевых действий, поэтому боевые условия не должны применяться", — цитирует новостной сайт слова одного гвардейца.

Это развертывание вызвало гнев некоторых республиканцев, которые рассматривают его как часть политического театра, организованного демократами, а не необходимость обеспечения безопасности. По меньшей мере восемь губернаторов-республиканцев, среди которых Флоридский Рон Десантис и техасский Грег Эббот, призвали войска своих штатов домой:

"Это солдаты, — сказал губернатор Флориды Рон Десантис в интервью Fox News в пятницу, — они не слуги спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси."

Капитолий США все еще окружен двенадцатифутовым забором безопасности, увенчанным колючей проволокой, и в настоящее время разрабатываются планы сделать ограждение постоянным креплением.

Политэксперты считают, что повышенная безопасность в Вашингтоне столь же политически противоречива, как и предстоящий процесс импичмента Трампа:

  • для демократов это символ угрозы, исходящей от протамповских "внутренних террористов", и оправдание жестких новых законов о слежке,
  • для республиканцев это демонстрирует непопулярность Байдена и отсутствие мандата на управление.
Автор: Ольга Лебедева
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