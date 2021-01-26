Байден получил упрёк в неподобающем обращении с американцами

Бывшая конгрессвумен США и бывший кандидат в президенты Талси Габбард осудила "обращение администрации Байдена с войсками Национальной гвардии и свободолюбивыми американцами" после беспорядков в Капитолии.

Во время двух выступлений на Fox News Габбард назвала происходящее в Вашингтоне "милитаризацией столицы страны" и раскритиковала новую администрацию Белого дома за то, что она устроила осаду Вашингтона, заявляя, что он нуждается в "постоянном присутствии тысяч войск Национальной гвардии".

"Риторика демократического истеблишмента после беспорядков в Капитолии может создать очень опасный подрыв наших гражданских свобод, наших свобод в нашей Конституции и нацеливание почти на половину страны", — считает политик. "Президент Джо Байден, вы объявили военное положение? Потому что именно так это начинает выглядеть и ощущаться. Пусть наши войска вернутся домой к своим семьям", — написала бывшая конгрессвумен в своем твиттере.

Габбард добавила, что как первоначальное развертывание 25 000 военнослужащих Национальной гвардии в день инаугурации, так и продолжающееся военное присутствие, к которому призывают члены ее партии, "возмутительно":