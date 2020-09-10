Премьер Польши не русофоб, он просто старается для американских хозяев

Вчера польский премьер потребовал от Германии "прозреть" и закрыть Северный поток-2.

С чего это господин Моравецкий так разошёлся? Чего тут больше: русофобии или страха за собственную экономику? — поинтересовался корреспондент "Правды.Ру" у польского политолога и публициста Матеуша Пискорского.

Я вам честно скажу, что это вряд ли связано с русофобией, поскольку у действующего премьер-министра нет никаких политических взглядов и убеждений. Этот человек, скорее, финансист, банкир, учитывая его предыдущую карьеру. И, конечно, хорошо просматривается в его словах не радение о состоянии польской экономики, а, скорее, попытка осуществления экономических интересов политического центра управления Польшей, который находится в США.

США еще несколько лет назад объявили о том, что их энергетический сектор и, прежде всего, корпорации, добывающие сланцевый газ, намерены создавать в Польше так называемый энергетический хаб. Значит, доставлять на территорию Польши дорогой американский газ, который намного дороже, кстати, российского. А потом этот сжиженный газ с территории Польши доставлять в разные другие страны Европы.

Неслучайно вчера же один из депутатов правящей партии Польши — Миллер — заявил о том, что Польша готова предоставить Германии альтернативу российского газа в случае прекращения строительства "Северного потока — 2". Это не польский газ, там нет собственных ресурсов газа.

Можно считать, что это альтернатива — продажа и доставка американского сжиженного газа. Появляется идея создания в Польше американского газового хаба на территории Европы.

Так что тут никаких политических идей нет. Хотя, конечно, это обосновывается определенными политическими антироссийскими убеждениями. А есть просто попытка представлять интересы США на территории Европы, чисто экономические интересы США.

Это наглядный пример того, что Польша является своего рода представителем интересов американских корпораций в Европе.

Ничего личного, только деньги?

Да. Но проблема в том, что не деньги для польского государства и бюджета, а деньги для американских корпораций.