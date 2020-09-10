Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Маккаби" или "Кайрат": два варианта для "Ростова"
Дональд Туск: премию мира нужно вручить Тихановской и её супругу
Реклама из космоса с доставкой на ночное небо - российское ноу-хау
Замглавы Минэнерго предъявлено обвинение в мошенничестве
Курсанты-танкисты на Урале показали мастерство подводного вождения
Украина арестовала 65 российских самолётов
Кешбэк на поездки по России продлят
В России готовится к запуску новый нацпроект
Первый пошёл: организатор ячейки АУЕ отправлен в тюрьму

Премьер Польши не русофоб, он просто старается для американских хозяев

Экспертное мнение

Вчера польский премьер потребовал от Германии "прозреть" и закрыть Северный поток-2.

Премьер Польши не русофоб, он просто старается для американских хозяев

С чего это господин Моравецкий так разошёлся? Чего тут больше: русофобии или страха за собственную экономику? — поинтересовался корреспондент "Правды.Ру" у польского политолога и публициста Матеуша Пискорского.

Я вам честно скажу, что это вряд ли связано с русофобией, поскольку у действующего премьер-министра нет никаких политических взглядов и убеждений. Этот человек, скорее, финансист, банкир, учитывая его предыдущую карьеру. И, конечно, хорошо просматривается в его словах не радение о состоянии польской экономики, а, скорее, попытка осуществления экономических интересов политического центра управления Польшей, который находится в США.

США еще несколько лет назад объявили о том, что их энергетический сектор и, прежде всего, корпорации, добывающие сланцевый газ, намерены создавать в Польше так называемый энергетический хаб. Значит, доставлять на территорию Польши дорогой американский газ, который намного дороже, кстати, российского. А потом этот сжиженный газ с территории Польши доставлять в разные другие страны Европы.

Неслучайно вчера же один из депутатов правящей партии Польши — Миллер — заявил о том, что Польша готова предоставить Германии альтернативу российского газа в случае прекращения строительства "Северного потока — 2". Это не польский газ, там нет собственных ресурсов газа.

Можно считать, что это альтернатива — продажа и доставка американского сжиженного газа. Появляется идея создания в Польше американского газового хаба на территории Европы.

Так что тут никаких политических идей нет. Хотя, конечно, это обосновывается определенными политическими антироссийскими убеждениями. А есть просто попытка представлять интересы США на территории Европы, чисто экономические интересы США.

Это наглядный пример того, что Польша является своего рода представителем интересов американских корпораций в Европе.

Ничего личного, только деньги?

Да. Но проблема в том, что не деньги для польского государства и бюджета, а деньги для американских корпораций.

Последние материалы
Дональд Туск: премию мира нужно вручить Тихановской и её супругу
Реклама из космоса с доставкой на ночное небо - российское ноу-хау
Замглавы Минэнерго предъявлено обвинение в мошенничестве
Курсанты-танкисты на Урале показали мастерство подводного вождения
Украина арестовала 65 российских самолётов
Кешбэк на поездки по России продлят
В России готовится к запуску новый нацпроект
Первый пошёл: организатор ячейки АУЕ отправлен в тюрьму
Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины
Лукашенко: если Белоруссия падёт, настанет очередь России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников