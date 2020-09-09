Премьер Польши: Германия обязана остановить "Северный поток-2"

"Какие ещё удары колокола нужны Германии, чтоб остановить строительство "Северного потока-2"?

— недоумевает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В интервью Bloomberg TV Моравецкий заявил, что Германия больше не может продолжать строить иллюзии, считая строящийся газопровод объектом "не политическим" и обязана ввести санкции против России:

"События в Белоруссии и отравление оппозиционера Навального — это последний сигнал тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2". То, как относится Москва к лидерам оппозиции и её готовность к вторжению в Белоруссию должны быть наказаны санкциями", — сказал польский министр.

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