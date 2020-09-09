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Госдолг США - головная боль их кредиторов, а России до него дела нет

Экспертное мнение

Бюджетное управление Конгресса предупредило, что Госдолг США скоро превысит размеры их же экономики.

Госдолг США - головная боль их кредиторов, а России до него дела нет

Как это отразится на мировой экономике? А на политике?

На эту тему корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Александром Разуваевым, директором аналитического департамента финансовой компании "Альпари".

Американский госдолг, по большому счету, это проблема кредиторов, а не самих Штатов. Пока доллар имеет резервный статус, они без проблем свой долг рефинансируют.

Они отвязали процентную ставку от инфляции. И хотя, скорее всего, у них будет произойдёт рост инфляции и ставка будет низкая, Штаты без проблем смогут опять занимать. Что позволит экономить расходы.

  • Я не думаю, что США грозит дефолт. Все уже — и они сами в том числе — привыкли, что долг растет. И ничего — живут.

Может быть, Трамп из политических соображений решит как-то его реструктуризировать и ввести новую валюту для Канады, Штатов и Мексики. Но это все-таки маловероятно. По крайней мере, до выборов — точно. Это больше конспирология.

Я думаю, что никаких финансовых потрясений в ближайшем будущем не будет. Ну разве что только по политическим каким-то причинам,вель в Америке сейчас всё нестабильно: и кризис из-за коронавируса, и президентские выборы, и протесты "чёрных жизней"... 

Идут разговоры, что Китай может начать выходить из долларовой зоны. Но пойдет он или нет на это? Непонятно пока. Если он начнет распродавать американские облигации, вот тогда действительно будет удар для рынка.

  • А нам вообще волноваться нечего — у нас в резервах ЦБ меньше 1% американских облигаций.
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