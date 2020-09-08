Госдолг США скоро превысит размеры их же экономики

Бюджетное управление Конгресса предупредило, что правительство в этом году будет иметь самый большой дефицит бюджета, сопоставимый с 1945 годом.

В следующем году федеральный долг, по прогнозам, впервые с 1946 года превысит размер всей американской экономики.

"Это закономерный итог того, что в течение нескольких лет он (госдолг) находится на пути к тому, чтобы установить новый максимум", — отмечают финансовые аналитики.

О какой сумме идёт речь?

Годовой дефицит — разрыв между тем, что правительство тратит, и тем, что оно собирает в виде налогов, — достигнет $3,3 трлн в текущем бюджетном году, который заканчивается в сентябре. Это 16% валового внутреннего продукта Америки.

Федеральный долг, отражающий накопленный дефицит и случайный профицит, по прогнозам, достигнет 100% ВВП в следующем году.

Затем прогнозируется, что в 2023 году он продолжит расти до $24,5 трлн — 107% ВВП. Это побило бы рекорд в 106% ВВП, установленный в 1946 году.

Примечание. Этот процент не включает долги, которые государственные учреждения имеют друг перед другом, включая целевой фонд социального обеспечения.

В чём причина?

"Правительство США было уже "глубоко в долгах" еще до начала коронавирусной пандемии в марте. Бюджет поглотил расходы Великой рецессии 2007-2009 годов, федеральные льготы для пенсионеров огромного поколения бэби-бума и расходы на снижение налогов президентом Дональдом Трампом в 2017 году. В прошлом году долговая нагрузка достигла 79% ВВП, что является самым высоким показателем с 1948 года", — написано в отчёте комиссии Конгресса (цитата АР).

А потом началась пандемия. Экономика рухнула в свободное падение, когда закрылись предприятия и миллионы американцев сидели дома, чтобы сдержать распространение вируса.

"ВВП рухнул на 31,7% в годовом исчислении с апреля по июнь, что стало худшим показателем за три месяца, начиная с 1947 года. В марте и апреле, вместе взятых, работодатели сократили рекордные 22 миллиона рабочих мест".

Чтобы помочь американцам пережить кризис, Конгресс в марте принял законопроект о помощи в размере $2 трлн, благодаря чему американцы получали пособия на сумму до $1200 и дополнительно к пособию по безработице "прилагались" $600 в неделю.