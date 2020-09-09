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Эксперт оценил шансы Саакашвили вернуться в грузинскую политику

Экспертное мнение

Михаил Саакашвили в очередной раз удивил широкую общественность: он планирует возвращение в родную Грузию. Причем не абы как, а в кресло премьер-министра.

Эксперт оценил шансы Саакашвили вернуться в грузинскую политику

Возникает вопрос: а как же уголовные дела, возбужденные против него там? Куда они делись? Неужели для него возможно возвращение во власть в стране, где его президентство ещё долго будут вспоминать?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у политолога Вахтанга Маисая, директора института геостратегических исследований Грузии, бывшего атташе миссии Грузии в НАТО в Брюсселе, экс-руководителя департамента НАТО в МИДе Грузии

Саакашвили еще не в Грузии. И очень долго ещё там не объявится. Там не только заведены против него уголовные дела, но и суд уже определил его вменяемость в особенно крупных из них. Они в силе.

Если он возвратится, то прямо пойдет в тюрьму. Как в свое время было с бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили, который в 2013 году приехал в Тбилиси, потом сел в тюрьму. Его, правда, потом через судебные тяжбы потом оправдали и выпустили.

Но здесь уже вопрос стоит немножко в другом контексте: у Саакашвили, я бы сказал, более тяжелые обвинения:

  • обвинение в коррупции в крупных объемах, то есть это хищение, получение госимущества в крупных объемах и коррупционные сделки;
  • обвинение в разгоне мирной демонстрации 2012 года 26 мая, где погибли двое мирных демонстрантов и примерно тысячи были искалечены, некоторые даже стали инвалидами;
  • обвинения в отношении разгона демонстрации 2007 года;
  • ему ещё помнят самый жестокий разгон журналистов и захват телекомпании "Имеди". И жестокое избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, которое привело к тяжелым последствиям. Это уже 4-й эпизод.

По этим четырем очень тяжелым эпизодам ему грозит, если не ошибаюсь, 15 лет тюремного заключения.

Решение суда — стоит помнить — ещё никто не отменил. Он не политзаключенный, которого может реабилитировать парламент, как это было в отношении 200 человек, которые были объявлены репрессированы во время режима Саакашвили, и с которых потом были сняты все обвинения, и они продолжили свою деятельность.

И даже если — условно — Саакашвили объявят политзаключенным, когда его партия победит на выборах (что маловероятно), естественно, это не означает, что "лидер" в полном объеме будет оправдан.

Потом ещё понадобится одно судебное разбирательство, чтобы его через судебные структуры ещё раз оправдали. Таков закон.

В любом случае и при любом раскладе Саакашвили ждет очень долгое пребывание в тюрьме.

В Грузии его фактически 80% ненавидят.

Я могу прямо сказать, если он приедет, его могут тут растерзать за те деяния, которые он совершал. И за те, за которые суд вынес приговор. И за четыре других, где Саакашвили фигурирует как обвиняемый, но они до сих пор в стадии судебных разбирательствах. Кстати, очень жесткие и очень зверские: там и пытки и так далее.

То есть, Саакашвили "с распростёртыми объятиями" в Грузии никто не ждет. Вряд ли он сюда ногой ступит. Он вообще трус. Это не Украина, это Грузия. Жителям есть ему что вспомнить, что ему вменить.

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