Саакашвили: на посту премьера Грузии я буду работать 24Х7

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили готов возглавить правительство Грузии.
По его словам, он "приветствует" решение своих соратников по партии:
"Я готов поработать. Но только не на полный срок, а года на 2", — сказал Саакашвили.
Напомним, в понедельник оппозиционная партия "Единое национальное движение объявила, что, в случае победы на назначенных на 31 октября парламентских выборах, её бывший лидер будет выдвинут на пост премьера страны.
" Я готов возглавить грузинский кабмин, но не потому, что скучаю по власти и хочу её… я согласен стать премьер-министром на не полный срок, а максимум на два года. Столько времени мне понадобится, чтобы вывести мою Грузию из болота и дать ей возможность быстро идти вперед", — заявил Саакашвили в интервью ТК "Мтавари".
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