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Источник Правда.Ру

Эксперт о выявлении неблагополучных семей: "Многое зависит от людей"

Экспертное мнение

На прошлой неделе страну потрясла история Андрея Бовта и его семьи. В многодетной семье под Гатчиной шестеро несовершеннолетних детей жили в замкнутом пространстве, у них не было документов. Они рождались дома, а не в роддоме, и годами оставались невидимыми для социальных служб.

О том, как такое могло случиться и можно ли это предотвратить, рассказала в интервью Pravda.ru Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты РФ и директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации".

Есть ли какой-то способ избежать таких ситуаций?

Тут все-таки социальным службам и службам опеки нужно, безусловно, предпринимать усилия, чтобы выявлять такие семьи.

Каким образом? Что должно было быть сделано? Кто за это отвечает?

Если это дети или семья с детьми, то это органы опеки. Если это люди в трудной жизненной ситуации, то это соцзащита. Могут быть задействованы разные службы, но они должны взаимодействовать между собой. И в некоторых регионах есть социальный участковый, который старается быть в курсе происходящего в районе, чтобы оказывать внимание семьям, которые в нём нуждаются.

На самом деле, конечно, никогда не будет стопроцентной гарантии выявления всех семей и домохозяйств, находящихся в потенциально опасном положении. Тут многое зависит от людей. Если мы видим рядом какое-то неблагополучие, то боимся об этом сообщить в соответствующие органы власти или местного самоуправления, потому что нам с детства внушали, что это стукачество, что это плохо. На самом деле таким образом можно порой спасти ребенка, семью, пожилого человека. Помимо того, что нужно развивать службу социальных участковых и как можно чаще применять индивидуальный подход, необходимо доносить до людей, как важно сообщать о замеченных проблемах, даже потенциальных.

Мы надеемся, что со временем изменится подход к работе службы опеки, и она будет видеть первостепенной задачей не то, как можно быстрее изъять ребенка из проблемной семьи, а сделать все возможное, чтобы её сохранить. Если люди будут уверены, что детей не заберут по первому сигналу в какое-то учреждение, то, может быть, перестанут бояться сообщать о проблемах у соседей. Нужно привлекать больше НКО. Есть очень много таких, которые работают по месту жительства. И органы власти в сотрудничестве с НКО могут эффективнее выявлять эти проблемы.

Темы дети социальная сфера неблагополучные семьи елена тополева-солдунова
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