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Отец многодетной семьи с арсеналом оружия мог быть насильником

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Отца многодетной семьи из деревни Химози в Ленинградской области, где в понедельник прошли обыски и был обнаружен оружейный склад, подозревают в сексуальном насилии в отношении дочери.

Об этом сообщает СУ СК по Ленинградской области. По версии следствия, мужчина многократно насиловал дочь, начиная с 2012 года.

"В настоящее время девочке 13 лет", — уточняет ведомство.

Сейчас отец семейства задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Изъятые при обыске дома предметы представляют интерес для следствия, отмечается в сообщении.

Странная семья отшельников

Как рассказали журналистам соседи, многодетная семья всегда была странной и держалась особняком. Дошло до того, что мужчина, предположительно, глава семьи, стрелял из ружья с солью по девочкам, подошедшим слишком близко к коттеджу.

Никого из восьмерых детей в деревне почти не знали — один из них признавался, что может гулять, только когда отец в отпуске. Рассказывать о домашних делах, профессии родителя детям было запрещено.

Некоторые из жителей деревни предположили, что семья принадлежала к какой-то секте.

Темы педофилы изнасилования многодетные семьи
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