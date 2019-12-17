Отца многодетной семьи из деревни Химози в Ленинградской области, где в понедельник прошли обыски и был обнаружен оружейный склад, подозревают в сексуальном насилии в отношении дочери.
Об этом сообщает СУ СК по Ленинградской области. По версии следствия, мужчина многократно насиловал дочь, начиная с 2012 года.
"В настоящее время девочке 13 лет", — уточняет ведомство.
Сейчас отец семейства задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Изъятые при обыске дома предметы представляют интерес для следствия, отмечается в сообщении.
Как рассказали журналистам соседи, многодетная семья всегда была странной и держалась особняком. Дошло до того, что мужчина, предположительно, глава семьи, стрелял из ружья с солью по девочкам, подошедшим слишком близко к коттеджу.
Никого из восьмерых детей в деревне почти не знали — один из них признавался, что может гулять, только когда отец в отпуске. Рассказывать о домашних делах, профессии родителя детям было запрещено.
Некоторые из жителей деревни предположили, что семья принадлежала к какой-то секте.
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.