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Источник Правда.Ру

Эксперт о прямой линии: Путин "ушел внутрь страны"

Экспертное мнение print

Завершилась очередная "Прямая линия с Владимиром Путиным" — мероприятие, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы граждан Российской Федерации.


«Володя, ты не устал?»: в ходе прямой линии Путин ответил на вопросы, которые выбрал сам

На этот раз "Прямая линия" длилась 4 часа 16 минут. К концу мероприятия количество обращений к президенту превысило 2 миллиона 600 тысяч.

Своим впечатлением от "Прямой линии с Владимиром Путиным" с "Правдой.Ру" поделился политолог Армен Гаспарян.

-Подавляющее большинство вопросов на прямой линии прогнозировалось. Было понятно изначально, что основное внимание будет уделено вопросам внутренней политики, а не внешней, которая занимала достаточно много места в информационном пространстве на подобных прямых линиях в прошлые годы.

Что выделил бы? Естественно, вопрос о коррупции. Не секрет, что это является, наверное, одной из самых обсуждаемых сегодня тем и в медиапространстве, и в экспертном сообществе. И президент очередной раз обозначил, что противодействие коррупции будет системным. Это, на мой взгляд, крайне важно.

Выделил бы также вопросы по упрощенной процедуре гражданства. Я, конечно, очень рад за украинцев, которым очередные послабления представляют. Но для меня было бы неплохо, если бы вспомнили о миллионах русских за границей, и они получили бы упрощение в получении гражданства. Потому что зачастую складывается какая-то совершенно удивительная картина, когда русский человек должен будет пройти все круги ада, прежде чем сможет получить гражданство. Это неправильно.

Конечно же, (выделил бы) вопросы о суверенном интернете и о фейк-ньюс. Бодание вокруг эти тем проистекает уже на протяжении многих и многих месяцев. И в очередной раз президент должен был обозначить точку зрения государства. Я надеюсь, что до самых недалеких умов хоть сейчас это дойдет.

И выделил бы, конечно, оценку Путиным ситуации на Украине и личность Зеленского, его категорическое нежелание идти на переговоры с Донецкой и Луганской республиками. Путин очень точно, на мой взгляд, заметил, что этот вопрос никогда не выпадал из внимания российского государства. Украина, по сути дела, саботирует в очередной раз взятые на себя международные обязательства по имплементации минских соглашений.

Это вовсе не означает того обстоятельства, что вопрос окончательно снимается с повестки дня. Он остается и переговоры будут продолжаться. В том числе, рабочие встречи по обмену пленных. Конечно, очень прискорбно из этой схемы выпал Медведчук, потому что я не очень пока понимаю и, собственно, едва ли многие в нашей стране понимают, кто именно сможет его заменить со стороны Украины.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что действующий президент Российской Федерации говорил в ходе "Прямой линии-2019".

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