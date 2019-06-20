Прямая линия Путина: важное и личное

Прошла ставшая уже традиционной "Прямая линия с Владимиром Путиным" — мероприятие, на котором президент отвечает на вопросы граждан, поступившие ему со всей страны. За день до начала прямой линии таких вопросов поступило более полутора миллионов, и понятно, что они продолжали поступать и в ходе всего мероприятия.



Путин рассказал, за что ему стыдно

Президент начал с рассказа о подготовке к прямой линии и подтвердил, что наиболее острые вопросы были про уровень доходов и жизни, работе с отходами, здравоохранении и ЖКХ.

Разговор начался с темы национальных проектов. Путин отметил, что вся политика в стране строится вокруг человека, а конечная цель национальных проектов — это поставить экономику страны на новые рельсы. Чтобы в итоге и улучшить качество жизни граждан, и обеспечить национальную безопасность страны на долгие годы вперед.

Как отметил Путин, именно для изыскания денег на эти масштабные задачи правительство пошло на повышение НДС с 18 до 20 процентов. Путин отметил, что это "не очень приятные меры".

Тем не менее, по словам президента, экономика стала выравниваться и в скором времени все негативные последствия непопулярных реформ будут нивелированы.

Первое видеообращение пришло от командира пожарного отделения из Калининградской области, который спросил о том, когда поднимут зарплату. Путин ответил, что необходимо рассмотреть вопрос отдельно. При этом, возможно, и с привлечением правоохранительных органов. Что касается пожарных и МЧС вообще, то президент заявил, что "принято решение выделить МЧС 4,3 миллиарда рублей, чтобы поднять зарплату сотрудникам, на следующий год будет выделено еще восемь миллиардов".

Вопросы о благосостоянии, тем не менее, продолжились. В частности, был задан следующие вопрос: "Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче?". На что президент ответил: "это действительно так. Мы столкнулись с несколькими экономическими шоками, я не только про внешние факторы и санкции. Переоценка ископаемых, нефтепродуктов и так далее. Также упали реальные доходы населения, которые только недавно стали восстанавливаться".

При этом, глава государства, подчеркнул, что процессы повышения и прожиточного минимума, и МРОТ, и зарплат во многих отраслях. Всего, по словам президента, под повышение попало более сорока миллионов человек. Что касается пенсий, о которых тоже были вопросы, Путин отметил, что индексация пенсий в этом году составила более 7 процентов.

Следующий блок вопросов был про здравоохранение. В частности, про очереди и нехватку врачей.

Кстати, нынешний формат "Прямой линии", как и в прошлом году, был с включением региональных и профильных федеральных чиновников. Претензии по здравоохранению выслушал не только Владимир Путин, но и министр здравоохранения Вероника Скворцова, губернаторы.

Путин, в свою очередь, обозначил ключевые проблемы сферы здравоохранения, которые необходимо решить: "доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение — основные проблемы здравоохранения".

Далее отдельным вопросом были лекарства и в том числе, лекарства льготные. Путин признал, что в регионах имею место "сбои" по предоставлению лекарств, хотя государство в регионы все необходимые деньги перечислило вовремя.

Путин также напомнил, что для министров предусмотрена персональная ответственность за невыполнение нацпроектов: "все коллеги знают, что персональная ответственность — она в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление".

Следующей резонансной темой стала "мусорная реформа", которая во многих регионах не работает. Глава государства отметил, что проблемы есть, однако, подчеркнул, что "результаты мусорной реформы граждане должны почувствовать уже сейчас".

Следом Путину поступил вопрос о тарифах, в том числе и по поводу вывоза мусора. Тарифы выросли в несколько раз. Президент отметил, что это неприятная ситуация, но он отметил, что тарифы могут быть дороже из-за усложнения логистики. Однако, чрезмерный рост платежек требует проверок. Поэтому президент заявил, что обратится по этому вопросу в ФАС.

Следом пошли вопросы о семьях и пособиях на детей. Президенту задали вопрос о том, можно ли расширить программу господдержки по ипотеке на жилье на вторичном рынке? Можно ли использовать пособие в качестве первоначального взноса по ипотеке?

Глава государства ответил, что "эти деньги выделены как раз на эти цели. Маткапитал тоже в основном используют для улучшения жилищных условий. Если вернуться к 6 процентам, эта мера поддержки действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. И все, кто попадают в эту систему, должны знать — мера поддержки будет действовать весь срок кредитования.

Есть моё поручение: для семей с детьми, у кого появился второй и третий ребёнок, должна быть обеспечена ипотека. 6%. Можно ли меньше? Можно. Это уже происходит на Дальнем Востоке, там — 5%. Есть проблема с некоторыми банками, которые не пересчитывают. Это — реальная ошибка правительства, которое не выделило достаточных ресурсов для компенсации банкам. В принципе, эта проблема уже решена: Минфин выделил достаточную сумму, скоро это должно быть видно на практике".

Далее был задан вопрос о "детских выплатах", которые составляют 50 рублей в месяц, и изменится ли эта ситуация. Путин ответил, что "совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было: мы стали выплачивать деньги семьям, в которых появился первый и второй ребенок. Второй — это маткапитал. На первого ребенка — напрямую из бюджета. И есть выплаты по нуждаемости — с доходом в полтора прожиточных минимума в регионе. Прожиточный минимум ребенка. Прожиточный минимум у нас приравнен к МРОТу и составляет 11280 рублей. Сейчас практически приняли решение: увеличивать количество семей, которые получают это пособие. С 1 января распространим не только на те семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те, где два прожиточных минимума на человека".

Следующий вопрос был про внешнюю политику и санкции. У главы государства спросили, возможно ли примирение со странами Запада. На это президент ответил, что "мы ни с кем не ругаемся. Страны, которые вводят санкции, теряют наш рынок. Да, мы недополучили в бюджет определенную сумму. 50 млрд. А Европа — 240 млрд. Но мы кое-что и приобрели. Импортозамещение. Мы стали развивать сферы, которых у нас раньше не было. Морское двигателестроение, например. Мы за несколько лет это сделали. Получили развитие в ряде отраслей. Транспортное машиностроение, энергетическое. Не говоря уже про сельское хозяйство. По многим направлениям это нас мобилизовало.

Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные интересы, кардинально ничего не изменится. Нас обвиняют, что мы оккупируем Донбасс, хотя это ложь". При этом, Путин подчеркнул, что "мы должны становиться сильнее".

Следом было включение из приморского края, так называемой "китовой тюрьмы", где уже около года содержатся 100 белух и косаток, и, как оказалось, их все же начали адаптировать к жизни в дикой природе и отпускать.

После косаток, Путин обратился к вопросам, которые транслировались на экране. Одним из них был "Куда нас ведет банда патриотов из Единой России"? На это Путин ответил, что не может назвать эту партию "бандой", более того, эти люди взяли на себя ответственность за страну. По словам президента, "когда кто-то принимает непопулярные, но нужные решения — это зрелые люди". На вопрос о том, почему всех сотрудников МВД не выпускают за границу, путин ответил: "Действительно, не все, но некоторые сотрудники МВД являются носителями секретов. Мы договорились расширить им географию доступа".

Обсуждая строительство жилья и социальной инфраструктуры, Путин несколько раз порекомендовал губернаторам и ответственным чиновникам "ездить на землю и внимательно разбираться с проблемами жителей"

Следом был вопрос про то, когда "чиновники будут получать зарплату, как простые граждане"? Путин ответил на это, что "если мы резко понизим зарплаты министров и крупных чиновников — они разбегутся. И это скажется и на благополучии рядовых работников. Согласен, что разница не должны быть запредельной". При этом, однако, он подчеркнул, что зарплаты обычных граждан должны расти.

Затем был вопрос из Киева о минских соглашениях и обмене граждан, находящихся под стражей. Путин отметил, что "эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы должны подумать о том, как складывается судьба наших граждан, попавших в похожую ситуацию на Украине".

Затем вопрос Путину задали по поводу громких коррупционных дел, а в частности, миллиардах Захарченко и о том, чувствует ли президент "свою ответственность за это безобразие".

Путин ответил: "во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если б не чувствовал, вы бы ничего не знали. Знаете, мне все время предлагают альтернативы: "Может, это прикроем?" — чтобы избежать вопросов, подобных вашим. Я говорю: "Нет". Это должно доводиться до конца и делаться это должно публично. Откуда берутся? Понятно, из коррупционных схем. При этом виноваты обе стороны: есть взяткодатели, есть взяткополучатели. А сотрудники внутренних органов находятся в привилегированном положении. И спрос будет с них особый".

Затем разговор коснулся новых технологий и прочих научных прорывов. У Путина спросили могут ли быть созданы новые законодательные условия для таких прорывов. Что касается условий и, в частности, тестирования беспилотного такси, то президент отметил: "мы должны учитывать особенности нашей страны. Что русскому хорошо, то немцу — смерть. Все должно быть хорошо подготовлено, но темпы должны быть прорывными. Вы знаете, что надо создавать так называемые "песочницы". В Сколково обкатывают беспилотные машины. Но делать надо быстрее, я согласен".

Важным вопросом стала проблема "проверяющих органов", которые не помогают бизнесу, а скорее затрудняют слишком частыми проверками ведение дел. Глава государства заявил, что "количество внеплановых проверок уменьшилось на 11%. Как сделать так, чтобы они были не менторами, а помощниками? Вы правы, мы к этому и стремимся. На это и настраиваем проверяющие организации. А чтобы обеспечить дополнительный контроль, есть ряд мер, в том числе — зеркальный реестр: проверяемые также будут вести реестр проверяющих. Вся эта информация будет стекаться в прокуратуру".

Следом был вопрос о том, можно ли для бизнесменов заменить арест залогом. Но тут президент резонно возразил тем, что "к сожалению, убегают к нашим так называемым партнёры. Которые не спешат никого выдавать". При этом, путин пояснил: "Можно ли расширить использование залога в качестве меры пресечения? Можно. Наряду с домашним арестом. Но полностью исключить арест нельзя. Чтобы не откупались и не уходили от ответственности".

Впрочем, об определенной либерализации УК РФ Путин тоже упомянул, согласившись, что необходимо на экспертном уровне доработать статью об организованном преступном сообществе, поскольку сейчас под это определение можно подвести практически любое сообщество, если хотя бы один его участник совершал какие-то преступления.

Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" обратилась к Путину с просьбой: "почему такой огромный уровень необезболенных пациентов? Причина в страхе медработников перед использованием опиоидных анальгетиков. Есть статья, по которой из-за формальности человека могут осудить, даже если его действия не привели к каким-либо незаконным последствиям — к примеру, несвоевременно что-то записали. Хотелось бы решить эту проблему". Путин ответил, что по этому "нужно принимать решение".

Следом был вопрос о возможности либерализовать статью 228 в части хранения наркотиков. Но здесь глава государства ответил категорическим отказом: "Угроза от этого очень велика. Если человек хранит, перевозит, распространяет — даже малые дозы, он должен нести ответственность. Никакой либерализации тут быть не может.

Другое дело, что нужно наладить контроль, чтобы не было нарушений со стороны правоохранительных органов. Поэтому думаю, что в системе собственной безопасности МВД можно создать специальную структуру, которая контролировала бы это направление".

Далее был блок вопросов от блогеров по поводу ограничений в Сети, "законе об оскорблении власти", и фейковых новостях. Путин на эти вопросы ответил в том духе, что об ограничениях Сети речи нет, злоупотреблять этими нормами не нужно, но и оскорблять государственную символику — это не очень хорошо.

Следующий вопрос был про Донбасс и упрощенное получение российского гражданства. Президента попросили: "29 апреля вы подписали указ об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса. Но не все семьи подпадают под этот закон. Мы просим вас помочь нам и другим таким же семьям".

Глава государства ответил: "В этом указе есть другие нормативные акты, которые позволяют другим гражданам Украины в упрощенном порядке получить гражданство. Я посмотрю, как это работает на практике и какие нужно внести корректировки, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам. В целом мы постараемся сделать так, чтобы эти решения принимались максимально либерально. Это касается и тех граждан, которые живут и за пределами России, в том числе на Украине. Мы будем стремиться к тому, чтобы либерализовать этот процесс".

Далее Путина попросили пообщаться с Зеленским и "помочь ему". Однако, глава государства отметил, что пока публичная политика руководства Украины таких возможностей не предусматривает.

Еще был вопрос о возможности объединения России и Белоруссии в одно государство. Путин ответил, что "так вопрос не стоит. Речь идет о создании Союзного государства, это не то же самое, что единое государство, но во многом похоже. Сейчас экспертные группы активно этим занимаются. Мы сделали многое, но этого недостаточно".

Далее был задан вопрос о возможности встречи Путина и Трампа, на что Путин ответил, что в целом не против. Тем более, что экономический оборот между РФ и США растет. Однако, глава России подчеркнул, что считает санкции со стороны Штатов большой ошибкой.

И следом вполне логично был задан вопрос о частой демонстрации российских вооружений и о том, "к войне с кем нас готовят"? Путин ответил в том духе, что ни с кем, но "хочешь мира — готовься к войне" и подчеркнул, что "Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас значительно опережают США, на втором месте Китай, дальше идут Саудовская Аравия, Великобритания, Япония. Самое любопытное, что мы единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы. Несмотря на это, мы не только обеспечиваем паритет, но и оказываемся на несколько шагов впереди конкурентов".

Еще одним важным вопросом стала атака танкеров в Оманском заливе, в котором США обвинили иранцев, и о том, каковы будут последствия. Президент заявил, что "Это не меня надо спрашивать, но в США не исключают применения вооруженных сил. Сразу скажу: это была бы катастрофа. Очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию. Иран выполняет все договоренности перед МАГАТЭ, и мы считаем какие-либо санкции необоснованными".

Из личного у Путина спросили, бывает ли ему стыдно и за что, на что президент ответил утвердительно и рассказал историю: "Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил. Страна была в сложном положении. Куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Темно, слякоть, грязь. Вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. И отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно".

Также ближе к концу мероприятия Путин еще раз подчеркнул, что сегодня основанная проблема в стране — это низкая производительность труда. И эту ситуацию необходимо исправлять.