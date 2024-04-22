Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на этой неделе

Метеоролог Позднякова рассказала о тёплых выходных в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Эврика

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, какая погода ожидает москвичей на текущей неделе.

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Позднякова спрогнозировала потепление в столице. Она отметила, что жителей Москвы погода побалует тёплыми деньками. Температура воздуха к выходным достигнет 20 градусов тепла.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном ветре в выходные дни.

Метеоролог в беседе с "Вечерней Москвой", отметила, что стабильно тёплая погода установится ближе к субботе.

Во вторник в Москве дневная температура поднимется до 14 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до 5 градусов тепла.

Прохладная ночь ждёт москвичей и в среду, 24 апреля.