Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на этой неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, какая погода ожидает москвичей на текущей неделе.
Позднякова спрогнозировала потепление в столице. Она отметила, что жителей Москвы погода побалует тёплыми деньками. Температура воздуха к выходным достигнет 20 градусов тепла.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном ветре в выходные дни.
Метеоролог в беседе с "Вечерней Москвой", отметила, что стабильно тёплая погода установится ближе к субботе.
Во вторник в Москве дневная температура поднимется до 14 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до 5 градусов тепла.
Прохладная ночь ждёт москвичей и в среду, 24 апреля.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.