Метеоролог Вильфанд рассказал, когда в Москве стихнет непогода: штормовое предупреждение

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о сильном ветре в выходные дни

0:48 Your browser does not support the audio element. Эврика

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, ждать ли нормализации погоды в выходные дни в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Метеоролог объяснил, что к выходным дождь в Москве почти прекратится, однако усилится ветер. Он отметил, что разница между линиями давлений приведёт к тому, что порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Ренее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что тепло в столице в выходные дни не будет ощущаться из-за сильного ветра.

Он призвал жителей Москвы прислушиваться к рекомендациям МЧС.

"С пятницы по воскресенье сильный ветер как последствие этого циклона ещё точно будет ощущаться", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".