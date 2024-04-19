Метеоролог Вильфанд рассказал, когда в Москве стихнет непогода: штормовое предупреждение

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, ждать ли нормализации погоды в выходные дни в Москве.
Метеоролог объяснил, что к выходным дождь в Москве почти прекратится, однако усилится ветер. Он отметил, что разница между линиями давлений приведёт к тому, что порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Ренее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что тепло в столице в выходные дни не будет ощущаться из-за сильного ветра.
Он призвал жителей Москвы прислушиваться к рекомендациям МЧС.
"С пятницы по воскресенье сильный ветер как последствие этого циклона ещё точно будет ощущаться", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.