Метеоролог Позднякова рассказала о погоде на выходных в столице: тепла ждать не приходится

Метеоролог Позднякова предупредила об усилении северо-восточного ветра в Москве

0:56 Your browser does not support the audio element. Эврика

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова озвучила прогноз погоды на выходные дни в Москве.

Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист объяснила, что в столице в предстоящие выходные погода будет существенно лучше, чем в будни.

В воскресенье, по словам эксперта, столбики термометра поднимутся выше климатической нормы.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о заморозках и осадках в виде мокрого снега в Москве.

В субботу Познякова не исключает выпадение небольших осадков.

"В Москве до 12-14 градусов тепла, что чуть выше климатической нормы", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Метеоролог объяснила, что тепло не будет ощущаться, так как ожидается усиление северо-восточного ветра.

"Того тепла, что было в начале апреля, ждать не приходится", — объяснила Позднякова.