Метеоролог Позднякова рассказала о погоде на выходных в столице: тепла ждать не приходится

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова озвучила прогноз погоды на выходные дни в Москве.
Специалист объяснила, что в столице в предстоящие выходные погода будет существенно лучше, чем в будни.
В воскресенье, по словам эксперта, столбики термометра поднимутся выше климатической нормы.
Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о заморозках и осадках в виде мокрого снега в Москве.
В субботу Познякова не исключает выпадение небольших осадков.
"В Москве до 12-14 градусов тепла, что чуть выше климатической нормы", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".
Метеоролог объяснила, что тепло не будет ощущаться, так как ожидается усиление северо-восточного ветра.
"Того тепла, что было в начале апреля, ждать не приходится", — объяснила Позднякова.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.