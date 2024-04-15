В столице резко сменится погода: на Москву обрушатся заморозки, мокрый снег и дождь

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о резкой смене погоды в Москве.
Метеоролог предупредил, что текущая неделя в столице будет дождливой и холодной. К субботе в Москве ожидаются скачки давления и ночные заморозки.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание.
Эксперт отметил, что температура установится в рамках климатической нормы. Максимальная температура не будет превышать 15 градусов.
"В пятницу, 19 апреля, температура несколько понизится — до 6-11 градусов в дневные часы, но уже к выходным, 20-21 апреля, снова поднимется до 14-15 градусов тепла", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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