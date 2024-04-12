Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в выходные дни в Москве

Метеоролог Позднякова рассказала, как изменится погода в столице в выходные дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о смене температурного режима в выходные дни в столице.

Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Позднякова объяснила, что столбики термометра в субботу и воскресенье не будут подниматься до 20 градусов тепла.

Ранее синоптик Махаил Леус спрогнозировал первую весеннюю грозу в Подмосковье.

"Такого тепла, которое было в начале текущей недели, в ближайшие дни не ожидается", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Эксперт рассказала, что похолодание будет незначительным. 14 градусов тепла, по её словам, тоже явялется првышением апрельских показателей климатической нормы.