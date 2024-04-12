Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в выходные дни в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о смене температурного режима в выходные дни в столице.
Позднякова объяснила, что столбики термометра в субботу и воскресенье не будут подниматься до 20 градусов тепла.
Ранее синоптик Махаил Леус спрогнозировал первую весеннюю грозу в Подмосковье.
"Такого тепла, которое было в начале текущей недели, в ближайшие дни не ожидается", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".
Эксперт рассказала, что похолодание будет незначительным. 14 градусов тепла, по её словам, тоже явялется првышением апрельских показателей климатической нормы.
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