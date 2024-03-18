К концу недели в Москве установится настоящая весенняя погода, рассказал синоптик

Синоптик Александр Ильин рассказал о скором наступлении весны в Москве.
Во второй половине наступившей недели метеоролог прогнозирует значительное потепление. Снежный покров будет таять интенсивнее из-за моросящих дождей.
Эксперт объяснил, что после холодного вторника температура воздуха будет повышаться, хотя ночные морозы продолжатся.
Ранее сообщалось, что метеоролог Ильин спрогнозировал тёплую и сухую весеннюю погоду во второй половине марта в Москве.
"В среду, четверг и пятницу будет облачная с прояснениями, местами даже ясная погода без осадков. Температура воздуха в среду днём составит 5-7 градусов", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.