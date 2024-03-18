К концу недели в Москве установится настоящая весенняя погода, рассказал синоптик

Метеоролог Ильин рассказал, что в Москву к концу недели придёт настоящая весна

0:45 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик Александр Ильин рассказал о скором наступлении весны в Москве.

Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во второй половине наступившей недели метеоролог прогнозирует значительное потепление. Снежный покров будет таять интенсивнее из-за моросящих дождей.

Эксперт объяснил, что после холодного вторника температура воздуха будет повышаться, хотя ночные морозы продолжатся.

Ранее сообщалось, что метеоролог Ильин спрогнозировал тёплую и сухую весеннюю погоду во второй половине марта в Москве.

"В среду, четверг и пятницу будет облачная с прояснениями, местами даже ясная погода без осадков. Температура воздуха в среду днём составит 5-7 градусов", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".