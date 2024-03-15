Какой будет погода в Москве во второй половине марта, рассказал метеоролог Ильин

Климатолог и метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, когда в Москве начнётся период активного таяния снега.
Александр Ильин объяснил, что снежный покров в Москве продержится долго, так как снег отражает солнечные лучи.
Таяние снега начнётся, по словам эксперта, во период дождей. Они поспособствуют смыванию снега.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал о приближении весны в столице.
Специалист рассказал, что температура установится во второй половине марта в Москве в пределах 1-3 градуса тепла. В столице будет солнечно, сухо и тепло.
"В дневные часы температура будет наблюдаться практически до конца марта в значениях плюс 1-6 градусов. В начале третьей декады воздух в столице днем прогреется до 5-10 градусов с отметкой "плюс", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".
Удобрение этим средством укрепит рассаду.