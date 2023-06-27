Addiction: бездетные женщины старше 35 лет стали чаще выпивать из-за амбиций и социальных сетей

1:10 Your browser does not support the audio element. Эврика

Бездетные женщины старше 35 лет стали чаще употреблять алкогольные напитки и оказались в зоне риска по алкоголизму. Исследование было проведено группой американских исследователей из Бостонского университета и опубликованно в журнале Addiction.

В ходе исследования были проанализированы данные более 10 тысяч женщин. Результаты анализа показали, что 35-летние женщины в 2018–2019 годах употребляли алкоголь или испытывали симптомы опьянения на 60% чаще, чем женщины того же возраста в 1993–1994 годах. Особенно большой риск алкогольной зависимости наблюдался среди бездетных женщин.

Исследователи считают, что на тягу к алкоголю и бездетность влияют одни и те же социально-культурные факторы, такие как карьерные амбиции и употребление алкоголя в повседневной жизни. Руководитель исследования Рэйчел Сайко Адамс заявила, что социальные сети и производители спиртных напитков оправдывают эту вредную привычку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.