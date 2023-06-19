ИРЭ РАН: выявлены подвижки грунта в районе гигантского оползня, который может перекрыть реку Бурея

1:48 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные из Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова обнаружили серьёзную угрозу оползня, который может перекрыть реку Бурея. Исследователи провели анализ радиолокационных изображений местности, полученных с помощью дистанционного зондирования, и пришли к соответствующим выводам.

По данным специалистов, горные массы смещаются со скоростью до одного сантиметра в месяц. Предыдущее исследование в Верхнебуреинском районе показало, что большой грунтовой блок слева от обрушившейся сопки представляет угрозу и может обвалиться на следующем этапе, однако точная дата этого события оставалась неясной. С целью определения динамики процесса и составления более точных прогнозов, учёные запросили данные от коллег из Москвы. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов в интервью ИА "Хабаровский край сегодня".

По словам учёного, последствия нового оползня на реке Бурея могут быть намного серьёзнее. Он отмечает, что проблемный грунтовый блок более монолитный и содержит больше горных пород, чем тот, который обрушился в реку в 2018 году. Кроме того, масштаб нового оползня будет больше, что создаст проблемы при его ликвидации.

В случае чрезвычайной ситуации река Бурея может быть полностью перекрыта, что негативно скажется на работе расположенной ниже гидроэлектростанции и приведёт к затоплению обширных территорий. Все населенные пункты, находящиеся на берегу Бурейского водохранилища, могут оказаться под угрозой наводнения.

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