Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с другими российским учеными усовершенствовали медицинский материал, обладающий эффектом памяти. По словам исследователей, разработка поможет хирургам и повысит качество терапии.
В исследовании специалисты использовали полилактид – полимер, который применяется в хирургии для фиксации швов. Для такого материала характерны:
Полилактид способен принимать первоначальную форму после полной деформации. Благодаря этому свойству, полимер подходит для имплантатов, применяющихся для лечения дефектов в костях.
Использование полилактида позволит:
При этом полилактид имеет только один значительный недостаток. Полимер активирует эффект памяти при температуре от 55 до 65 градусов, что недопустимо для работы с тканями человека.
Ученые разработали новый полимерный композит на основе полилактида. Специалистам удалось добиться активирования эффекта памяти при температуре в 45 градусов.
Инженер исследования НИТУ «МИСиС» Полина Журова рассказала, что особенность проекта заключается в использовании биосовместимых полимеров. По ее словам, ученым удалось снизить температуру за счет механического перемешивания в горячей камере.
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