В России ученые нашли способ, как помочь хирургам

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с другими российским учеными усовершенствовали медицинский материал, обладающий эффектом памяти. По словам исследователей, разработка поможет хирургам и повысит качество терапии.

В исследовании специалисты использовали полилактид – полимер, который применяется в хирургии для фиксации швов. Для такого материала характерны:

высокая совместимость с живыми организмами;

безопасная биоразлагаемость;

эффект памяти.

Полилактид способен принимать первоначальную форму после полной деформации. Благодаря этому свойству, полимер подходит для имплантатов, применяющихся для лечения дефектов в костях.

Использование полилактида позволит:

избежать подгонки имплантата к повреждённому участку;

снизить время терапии;

облегчить общую работу хирургов.

При этом полилактид имеет только один значительный недостаток. Полимер активирует эффект памяти при температуре от 55 до 65 градусов, что недопустимо для работы с тканями человека.

Ученые разработали новый полимерный композит на основе полилактида. Специалистам удалось добиться активирования эффекта памяти при температуре в 45 градусов.

Инженер исследования НИТУ «МИСиС» Полина Журова рассказала, что особенность проекта заключается в использовании биосовместимых полимеров. По ее словам, ученым удалось снизить температуру за счет механического перемешивания в горячей камере.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.