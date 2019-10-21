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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины возникновения спастичности, или повышенного тонуса мышц

Здоровье print

Спастичность - это состояние, связанное с непроизвольным повышением мышечного тонуса, которое приводит к сопротивлению нормальным движениям тела и может вызывать боль у некоторых людей.

Заболевание тесно связано с некоторыми заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), такими как рассеянный склероз и церебральный паралич в дополнение к травме или росту опухоли в этой области.

Причины повышенного тонуса мышц

Считается, что спастичность вызвана повреждением нервных путей, которые отвечают за контроль мышечного движения, хотя точный механизм недуга не известен. Ущерб может возникнуть в результате различных обстоятельств, в том числе:

  • Рассеянного склероза.
  • Церебрального паралича.
  • Травм спинного мозга.
  • Инсульта.
  • Травмы мозга или головы.

Все эти состояния могут влиять на нервные пути, участвующие в мышечных движениях, поэтому повреждение способно привести к мышечной спастичности.

Симптомы

Признаки и симптомы спастичности могут включать:

  • Повышенный мышечный тонус (гипертонус).
  • Непроизвольные мышечные спазмы.
  • Непроизвольное мышечное клонирование.
  • Преувеличенные сухожильные рефлексы.
  • Боль или дискомфорт.
  • Мышечную контрактуру.
  • Деформации костей и суставов.

В результате этого у многих пациентов наблюдается изменение походки из-за скрещивания ног во время ходьбы. Люди также обычно участвуют в повседневной деятельности, но у них может быть сниженная способность функционировать и трудности с личным уходом и гигиеной. По этим причинам качество жизни значительно ухудшается.

Диагностика спастичности

Диагноз спастичности включает тщательный медицинский анамнез и обследование с особым акцентом на потенциальные причины симптомов, чтобы правильно поставить диагноз и дать рекомендации по лечению. Важные факторы, которые следует учитывать, включают любые травмирующие события, которые могли повлиять на ЦНС, изменения в лекарствах, вредные стимулы и изменения внутричерепного давления.

Кроме того, электромиография предоставляет ценную информацию о скорости нервной проводимости, а магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает визуализировать причинное повреждение в центральной нервной системе.

Тяжесть состояния может быть классифицирована в соответствии с клинической шкалой, такой как шкала Ашворта, шкала оценки врача или шкала спазма.

Лечение спастичности

Начальное лечение обычно состоит из физиотерапии с определенными упражнениями для растяжения пораженных мышц. Это может помочь удлинить мышцы, уменьшить спастичность и предотвратить контрактуру. Другие методы, такие как шинирование, литье и крепление, также используются для поддержания гибкости и диапазона движения.

Фармакологическое лечение может быть необходимо для управления симптомами спастичности в некоторых случаях. Оно может включать пероральное лечение баклофеном, клоназепамом, дантроленом, диазепамом, габапентином или тизанидином. Кроме того, инъекции ботулинических токсинов или фенола могут быть полезны для некоторых пациентов.

Хирургические процедуры также показаны в некоторых случаях, чтобы исправить положение сухожилий или нервных путей. Интратекальная терапия баклофеном (ITB) может использоваться в тяжелых случаях, которые включают прямое введение баклофена в спинной мозг, что снижает риск системных побочных эффектов.

Ортопедическая хирургия или нейрохирургия также способны исправить изменения в мышцах, костях, соединительной ткани или нервной системе.

Фото: moskovskaya-medicina.ru

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Причины возникновения спастичности, или повышенного тонуса мышц
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