В Индонезии обнаружен наскальный рисунок, которому более 45 тысяч лет

Команда археологов Национального Исследовательского Центра Археологии Индонезии и Университета Гриффита (Брисбен, Австралия) обнаружила в пещере из известняка в Южном Сулавеси (Индонезия), наскальную живопись, возраст которой, ориентировочно, старейших 45,5 тысяч лет.

Об этом учёные рассказали в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ранее самым старым образцом наскальной живописи считалась образная картина бородавчатой свиньи, созданная не менее 43 900 лет назад.

Изучая известняковую пещеру на юге Сулавеса, ученые обнаружили новое, но более старое, изображение свиньи. Вывод о возрасте "картины" они сделали на основании анализа изотопов урана.

Максим Обер, ученый из Университета Гриффита и соавтор работы, цитируемый AFP, сообщил, что изображение было обнаружено в пещере, расположенной в отдаленной долине, окруженной крутыми известняковыми скалами, в часе ходьбы от ближайшей дороги.

Увидеть его можно только в сухой сезон из-за наводнений в сезон дождей. Члены общины аборигенов сообщили, что это был первый раз, когда иностранец изучал пещеру: