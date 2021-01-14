В Индонезии обнаружен наскальный рисунок, которому более 45 тысяч лет

Команда археологов Национального Исследовательского Центра Археологии Индонезии и Университета Гриффита (Брисбен, Австралия) обнаружила в пещере из известняка в Южном Сулавеси (Индонезия), наскальную живопись, возраст которой, ориентировочно, старейших 45,5 тысяч лет.
Об этом учёные рассказали в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Изучая известняковую пещеру на юге Сулавеса, ученые обнаружили новое, но более старое, изображение свиньи. Вывод о возрасте "картины" они сделали на основании анализа изотопов урана.
Максим Обер, ученый из Университета Гриффита и соавтор работы, цитируемый AFP, сообщил, что изображение было обнаружено в пещере, расположенной в отдаленной долине, окруженной крутыми известняковыми скалами, в часе ходьбы от ближайшей дороги.
Увидеть его можно только в сухой сезон из-за наводнений в сезон дождей. Члены общины аборигенов сообщили, что это был первый раз, когда иностранец изучал пещеру:
"Люди, которые делали этот рисунок, были совершенно современными, они были похожи на нас, у них были все возможности и инструменты, чтобы сделать любую картину, которая им нравилась", — прокомментировал исследователь.
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