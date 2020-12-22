Учёные объяснили "видения из загробной жизни"

Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают, что видели некую "загробную жизнь". Учёные нашли скучное, но убедительное объяснение этим потусторонним видениям.

Так, один из пациентов по имени Роб, который был мёртв в течение нескольких минут после перенесённого сердечного приступа, утверждает, что в это время телепатически общался с некими неизвестными существами, которые объяснили ему, в чём смысл жизни, и попросили передать послание всему остальному человечеству.

"Мне говорили, что мы все возвращаемся много раз назад, пока не узнаем, что необходимо для восхождения к более высокому состоянию бытия. Мне сказали, что я буду испытывать вещи, которые дадут мне возможность пересмотреть то, как я жил. Мне сказали, что всё прощено, дух вечен, и всё может быть искуплено", — сообщил Роб.

Джимо Борджигин, доктор медицинских наук, доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии и доцент кафедры неврологии Мичиганского университета, считает, что яркие видения связаны с всплеском нейрофизиологической активности умирающего мозга. Свою гипотезу исследователь подтвердил на крысах, вызвав у них остановку сердца и контролируя активность мозга: в последние 30 секунд всплеск был огромным, сообщает Express.